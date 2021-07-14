ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Глава МИД Польши назвал Беларусь турбюро для нелегальных мигрантов

14.07.2021 15:29 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Беларусь превратилась в туристическое бюро для нелегальных мигрантов, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью Польскому агентству печати.

"Это чистейший бизнес, организованный белорусским государством, выступающим в роли туристического агентства, которое организует все - от посадки в самолет в различных местах по всему миру до транспортировки до белорусско-литовской границы с подсказкой, где и когда эту границу можно успешно пересечь. Это комплексные, циничные действия", - сказал РауЮ передает ТАСС.

"Если процесс привлечения мигрантов, можно сказать, коммерческих туристов из разных уголков мира, будет продолжен, я думаю, что не только Польша, но и все страны ЕС убедятся в необходимости введения дополнительных санкций против Минска. Это организованное нападение на общие границы ЕС", - добавил Рау.

По его словам, вопрос о том, какие это могут быть санкции, открыт. "Дискуссия по этой теме началась. Пока никто не ставил под сомнение обоснованность возможных санкций", - заключил он.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь превратилась в туристическое бюро для нелегальных мигрантов, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью Польскому агентству печати.
 
Новости дня
Новости разные
 
Экс-камандзіра батальёну «Данбас» Сяменчанку перавялі пад хатні арышт. Што ён сказаў пра Аўтуховіча, Беларусь і выведку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by