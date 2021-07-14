Глава МИД Польши назвал Беларусь турбюро для нелегальных мигрантов

Источник материала: АФН

Беларусь превратилась в туристическое бюро для нелегальных мигрантов, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью Польскому агентству печати.

"Это чистейший бизнес, организованный белорусским государством, выступающим в роли туристического агентства, которое организует все - от посадки в самолет в различных местах по всему миру до транспортировки до белорусско-литовской границы с подсказкой, где и когда эту границу можно успешно пересечь. Это комплексные, циничные действия", - сказал РауЮ передает ТАСС.

"Если процесс привлечения мигрантов, можно сказать, коммерческих туристов из разных уголков мира, будет продолжен, я думаю, что не только Польша, но и все страны ЕС убедятся в необходимости введения дополнительных санкций против Минска. Это организованное нападение на общие границы ЕС", - добавил Рау.

По его словам, вопрос о том, какие это могут быть санкции, открыт. "Дискуссия по этой теме началась. Пока никто не ставил под сомнение обоснованность возможных санкций", - заключил он.