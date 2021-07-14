Из Курдистана в Европу через Беларусь за $15 тысяч

С начала 2021 года Литва столкнулась с миграционным кризисом: сотни людей еженедельно переходят границу Беларуси и Евросоюза в поисках убежища. В создании этого кризиса литовские власти обвиняют Александра Лукашенко, а тот открыто заявляет, что «мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить».





В этом году Беларусь действительно стала одним из главных маршрутов для курдов из Ирака и Турции — после того, как прежние пути были перекрыты из-за пандемии COVID-19.





Медиазоны. Беларусь » и Scanner Project рассказывается, как организован этот поток с точки зрения бизнеса, кто едет в Европу через Беларусь и как мигрантов встречают в Минске и провожают до границы. В совместном расследовании литовского телеканала LRT, «» и Scanner Project рассказывается, как организован этот поток с точки зрения бизнеса, кто едет в Европу через Беларусь и как мигрантов встречают в Минске и провожают до границы.





15 000 долларов и «это не твоя проблема». Эрбиль, Иракский Курдистан

— Я сейчас в Курдистане, планирую путешествие в Европу. Уезжаю, потому что здесь большая безработица. Я хочу закончить обучение. Это будет трудная дорога, — рассказывает молодой курд журналисту из Ирака Кареем Ботане.





— Как ты доберешься до Европы?





— Мы едем в Болгарию, Сербию. Достигнем балканских стран, а дальше — Италия, Германия. Чаще всего молодые курды плывут на лодках в Италию и другие страны. Но путь через Грецию и Болгарию очень трудный. Беларусь и Литва также неблагоприятны для беженцев, так как они сейчас воюют.





Переселение из Иракского Курдистана в Евросоюз — это бизнес, которым занимаются проводники-контрабандисты. Журналист поговорил с такими проводниками, представляясь потенциальным клиентом — человеком, планирующим побег в Европу.





В разговорах проводники убеждают, что путь в Европу через Беларусь — легальный, так как путешественникам выдают туристические визы. Визы и билеты обеспечивает сеть иракских и беларуских туроператоров. Контрабандисты говорят, что у них есть представительства в крупных городах Курдистана, а в Багдаде они сотрудничают с арабскими агентствами.





«Мы можем предложить Беларусь, Германию, Литву и другие страны. Отсюда — в Беларусь, потом — 20 минут до Литвы. Это стоит 10 000 долларов для одного человека — из Багдада в Литву», — сказал один из проводников.





Контрабандисты обеспечивают своим клиентам визу Беларуси, билеты на самолет до Минска, а там селят в отель на несколько дней до перевозки к границе с Литвой.





«Мы организуем самолет в Беларусь, где ты остановишься на три или четыре дня, тогда мы тебя перевезем в Литву. Беларуский туроператор встретит тебя в аэропорту. Ты остановишься в гостинице, и я приеду и отвезу тебя к границе», — обещает проводник.





Проводник по имени Харим объяснял, что транзит в Литву через Беларусь — это «хороший путь», если хочешь попасть в Финляндию или другую европейскую страну. По его словам, есть и способ сэкономить — если потенциальный клиент решит остаться в Литве:





«Если ты хочешь ехать из Курдистана, до того, как ты туда приедешь, я все организую, это будет стоить 15 000 долларов. Если ты останешься в Литве, с тебя 6 000 долларов».





Управление государственной границы МВД Литвы публикует ежедневную сводку о задержанных. Согласно этим данным, всего с начала года границу страны нелегально пересекли 1 738 человек. Почти половина из них, 846, граждане Ирака. Вторую по численности группу составляют выходцы из трех стран Африки — Конго, Камеруна и Гвинеи, всего 397 человек. На пятом месте — Иран, пограничники задержали 70 граждан этой страны.





Контрабандист уверяет, что из Литвы можно без проблем ехать дальше: «Из Литвы я могу тебя отправить самолетом — с полной гарантией — до Германии, Франции или Бельгии». Из Багдада, по словам проводника, можно улететь прямо в Беларусь.





«Никто тебя не остановит, ведь у тебя будет виза. Ты можешь и сам поехать в Багдад и получить визу. Прежде всего, никто не может это организовать один. Иногда курд, иногда араб, иногда белорус будет ждать тебя в аэропорту. Это зависит от предприятия в Багдаде, и с каким белорусским предприятием они контактируют. Но это — не твоя проблема», — объяснил контрабандист.





На вопрос, люди каких национальностей помогут достичь Европы, проводник ответил, что его сеть охватывает несколько стран: «Они курды, они арабы, они белорусы, они литовцы. В каждой стране у нас есть контакты с нужными людьми».





Курды считаются одной из самых больших этнических групп в мире без своего государства. Регион их проживания на Ближнем востоке называется Курдистаном. Курдистан расположен в юго-восточной Турции, северной Сирии и Ираке, а также юго-западной Армении и западном Иране.





Во всем мире курдов, по разным оценкам, от 25 до 35 миллионов. В Турции они составляют 20% всего населения, а в Ираке — 15-20%.





Курды давно добиваются создания своего национального государства или хотя бы автономии. В странах, где они составляют этническое меньшинство, курды подвергаются репрессиям. В Турции проводятся кампании по ассимиляции курдов: ограничивают использование курдского языка, меняют географические названия.





Самая известная политическая организация курдов — РПК — вела вооруженную борьбу за независимость и признана властями Турции террористической организацией. Ее лидер Абдулла Оджалан был обвинен в государственной измене и сепаратизме и приговорен к смертной казни, позже замененной пожизненным заключением. Он находится в тюрьме с 1999 года.





Считается, что в Ираке положение курдов лучше — на севере страны есть автономный регион Курдистан — но они также сталкиваются с попытками ассимиляции и дискриминацией. При режиме Саддама Хуссейна курды подвергались этническим чисткам.





В условиях наступления «Исламского государства» курды северного Ирака и Сирии сформировали отряды самообороны — Пешмерга — и эффективно противостояли террористам, в некоторых регионах война продолжается до сих пор.





Штраф за невозвращенцев — в доход Беларуси

Уже четыре года «Иракские авиалинии» обслуживают рейс Минск — Багдад. С 10 мая этого года регулярные рейсы выполняет еще один иракский авиаперевозчик — Fly Baghdad.





Первый борт из Ирака встречали помпезно — самолет на взлетно-посадочной полосе приветствовали водным салютом, прилетевшим туристам раздавали цветы и сладости. Fly Baghdad разместил на своем сайте рекламный ролик об этом полете, сюжет показало государственное телевидение Беларуси.







В сюжете госканала о перспективах туристического потока из Ирака рассказывал Андрей Савиных, председатель постоянной комиссии по международным делам парламента Беларуси.





Его ближневосточный коллега, член комитета по иностранным делам парламента Ирака Мутана Амеен говорит: это не секрет, что часть граждан его страны пользуются туристическими маршрутами, чтобы уехать в страны Евросоюза.





«В последнее время много молодых людей из Ирака уезжали в Беларусь, и продолжают уезжать. Часть из них пользуется этим туристическим маршрутом, чтобы нелегально из Беларуси уехать в другие страны Европейского Союза. Некоторые контрабандисты пользуются тем, что Беларусь хочет повышать свою экономику при помощи туризма», — сказал Мутана Амеен.





Он добавил, что не может осуждать туроператоров, так как они действуют законно, и не все, кто летит в Минск, планируют бежать в Евросоюз.





«Пока есть туристические визы, всегда будут попытки нелегального перехода границы, но это не значит, что все, кто едет в Беларусь, потенциальные мигранты. Как я могу обвинять или наказывать компанию, которая только помогает туристам из моей страны хорошо провести время», — сказал он.





По словам политика, в Курдистане есть контрабандисты, которые помогают молодым курдам или семьям достичь Турции, а из Турции попасть в страны ЕС.





Список гостиниц, где останавливаются прилетевшие из Ирака, определен соглашением правительств двух стран, утверждает владелец иракского туроператора Smile Holiday for Travel and Tourism Меер Сахебран. По его словам, это трехзвездочные «Планета» и «Спутник» и четырехзвездочный Minsk Hotel. Людей размещают и в дорогих Crown Plaza и Marriott. Кроме этого, обе страны ведут учет всех, кто прилетел из Ирака в Минск.





В июне министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сказал изданию Financial Times, что поездки организует беларуское государственное предприятие «Центркурорт», а визы иракцам выдаются автоматически.





Беларусь зарабатывает не только на размещении туристов в гостиницах и их обслуживании в местных кафе и магазинах. Каждый прилетевший по туристической визе и не вернувшийся назад приносит Беларуси 3 000 долларов, говорят опрошенные LRT иракские туроператоры.





Владелец иракского туроператора Меер Сахебран говорит, что возможность получить туристическую визу в Беларусь появилась всего три или четыре месяца назад. И хотя визы стали довольно доступными, каждый, кто едет в Беларусь, должен оставить залог 3 000 долларов. Если человек не возвращается, этот залог уплачивают Беларуси, добавляет он.





«Это — как штраф. Ты платишь деньги компании, которая организовала туристическую группу. Иракской компании, которая сотрудничает с Беларусью. Подтверждение должно прийти из Беларуси: имя, гостиница, в которой ты остановился, продолжительность пребывания в Беларуси. Информацию подтверждают организации в Беларуси», — рассказал Сахебран.





«Недавно пришел человек, сказал: я работаю как контрабандист. Помогаю людям попасть в Европу. Сказал, есть 20-30 человек, и я хочу их тайно отправить через Беларусь. Но я им сказал, что такие правила: платишь 3 000 долларов, и, если не возвращаешься, деньги как штраф остаются компаниям. Он сказал: никаких проблем, просто сделайте это. Но мы не делаем такого. Как я и говорил: мы напрямую не работаем с Беларусью, так как с нас вычтет компания в Багдаде, а с нее вычтет компания в Беларуси», — рассказал владелец иракского туроператора.





Из-за того, что не удается вернуть залог из Беларуси, некоторые иракские туроператоры отказываются от организации поездок в Беларусь. Когда иракский журналист позвонил в другое агентство, под названием Amouaj Assel Travel Agency, его представитель объяснил:





«Мы уже не работаем с курдами из Курдистана, так как они уже много раз меня опозорили. После прибытия они сбежали в страны ЕС. Из-за молодых курдов или мигрантов я потерял деньги».





Минск: встречи в аэропорту, размещение в гостиницах, экскурсии по библиотекам

Журналисты LRT поехали в Центр регистрации иностранцев в Пабраде, где побеседовали с несколькими десятками приезжих. Имена и фамилии большей части собеседников по их просьбе не разглашаются.





Задержанных на границе литовские власти, как правило, размещают в Центре регистрации иностранцев в Пабраде. Это учреждение с достаточно жестким режимом: нарушители границы находятся под круглосуточной охраной. Отсюда у них два пути: либо — при положительном рассмотрении ходатайства об убежище — дальнейшее размещение внутри страны, либо депортация.





Но из-за резкого увеличения потока пересекающих границу центр в Пабраде не справляется, и часть задержанных перевозят в Центр приема беженцев в Рукле. Журналисты LRT посетили оба учреждения и поговорили с теми, кто там содержится.





Задержанные рассказывают, что после посадки в Минском аэропорту туристов встречали на автомобиле и отвезли в гостиницу, где они провели от одного до четырех дней. Из гостиницы их забрали на другом автомобиле, и уже тогда отвезли к литовской границе.





«У дяди был друг, который помог найти этот путь. Я точно не знал, что нужно, чтобы оказаться на этом пути. Из аэропорта в Эрбиле — в Багдад, оттуда — прямо в Беларусь. В нашей группе было 12 человек. Был какой-то человек, который говорил: дай свой паспорт, дай свой паспорт какой-то чиновнице, которая позаботится о визе. То, что я знаю — это был легальный путь, легальная виза», — рассказал курд, содержащийся в корпусе задержанных в Центре регистрации иностранцев, который согласился поговорить с журналистами LRT.





По его словам, из аэропорта прибывших забрала машина, отвезла в гостиницу, в которой они провели около суток. «Большая, черная машина», — добавил курд, приехавший в Литву в начале февраля.





Другой гражданин Ирака рассказал похожую историю: «Мы сидели в аэропорту снаружи, кто-то пришел, спросил, иракцы ли мы. Мы сказали "да", тогда мы последовали за ним. Он был владелец машины, которая нас забрала». Собеседник утверждает, что человек, который встретил их в аэропорту, скорее всего, был беларусом. Он отвез их в гостиницу на черном автомобиле Mercedes.





«Название гостиницы было "Минск". Два-три дня мы оставались там. Это был третий или четвертый день, когда мы вернулись с улицы в гостиницу, хотели принять душ, было 10 часов вечера, и кто-то просто постучал в дверь и сказал: собирайтесь, этой ночью мы уезжаем. Мы собрались за час, и он ждал нас внизу».





По словам собеседника, автомобиль пять-шесть часов вез группу иракцев до границы, потом остановился, водитель сказал: «Вы пойдете в этом направлении, и будет Европа. Когда вы пойдете прямо, увидите забор, перейдете его легко, и там будет Литва. Вас будет ждать машина и отвезет дальше». Но машины не было, было очень холодно. Мы поставили палатку, чтобы согреться, но нас увидел пограничник».





Еще один задержанный рассказал, что он неделю ждал оформления визы в иракском турагентстве. Поездка обошлась ему в 15 000 долларов. Проводник в Ираке представился именем Рамадан. Он контактировал с людьми из Беларуси.





Группу курдов, в которой было более десяти человек, в Минском аэропорту встретил человек, представившийся Сергеем, отвез в гостиницу «Минск». Сергей не говорил, какого белорусского туроператора представляет, добавляет задержанный, но провел экскурсию по Минску.





«Пришел Сергей. Он спросил: "Вы со мной?". Он отвез нас в гостиницу, где мы пробыли пять дней. Он четыре дня работал, водил нас, показывал достопримечательности: церковь, магазины, библиотеки», — рассказал гражданин Ирака в беседе с LRT.





Семья иракских курдов с маленьким ребенком, которую сейчас содержат в Центре беженцев в Рукле, заплатила проводникам по 11 000 долларов за взрослого (цена для ребенка была ниже). Они, как и другие, прилетели в Минск с туристическими визами, но супругов разместили не в гостинице, а в квартире.





В другой квартире поселили еще одну семью, прилетевшую в Минск из Стамбула. Обе семьи жили в квартирах пять дней, после чего проводник отвез их к границе.





Среди мигрантов, с которыми беседовали журналисты, есть и такие, кто приехал в Литву, не обращаясь к проводникам. Курд по имени Фатах показывает купленный на его имя билет на рейс Багдад — Минск 9 июня.





В его телефоне — короткие видеозаписи полета на самолете, аэропорта и даже прогулок по Минску. В Беларуси Фатах пробыл всего пять дней. Сейчас Литва рассматривает его ходатайство о предоставлении политического убежища.





Фатах рассказал, что вчетвером с друзьями они в одном из иракских турагентств купили билеты в Минск, получили визу, агентство их поселило в Минске в гостинице «Спутник», а до границы с Литвой он добрался, заплатив водителю такси 300 рублей.





Он утверждает, что беларуско-литовскую пограничную полосу он нашел, воспользовавшись навигатором, а всю информацию о том, как добраться, получил от товарища, уехавшего раньше — свои советы тот писал уже из Литвы.





Александр Лукашенко дважды высказывался о миграционном транзите через Беларусь. «Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить», — говорил он в мае.





Спустя месяц, в годовщину начала Великой Отечественной войны, он выступил чуть более развернуто:





«Сегодня они [страны Запада] взвыли. Ах, белорусы их не защищают. В Литву, Латвию и в Польшу ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов. Они требуют от нас защитить их от контрабанды, от наркотиков. Аж из-за Атлантики слышен сигнал: помогите, как это было прежде, задержите ядерные материалы, чтобы они не попали в Европу. Так и хочется спросить, вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете, чтобы мы вас защищали, как и прежде?».





Прямой рейс из Багдада в Минск — не единственный маршрут, которым иракцы добираются до Литвы. Их не размещают в трехзвездочных гостиницах, им не показывают Минск. Некоторые добираются до границы Беларуси и ЕС на фурах. Грузовики с людьми отправляют из Стамбула. Долгая дорога, которая может продолжаться целую неделю, но стоит это намного дешевле — от 4 000 до 5 000 долларов на человека.





Курды, которые добрались до Европы таким способом, говорят, что точно не знают, через какие страны они проезжали и сколько точно времени продолжалось путешествие. Они утверждают, что контрабандисты им не представлялись, скрывали лица и не разговаривали, а только отдавали приказы, что делать. При путешествии по суше проводники менялись на каждой границе.





Один из прибывших таким способом курдов рассказал, что об этом варианте узнал от друга, который знал, что такое путешествие все же безопаснее, чем на лодке через Средиземное море или через Болгарию.





Собеседник утверждает, что он ехал в фуре, их было три десятка, в том числе семьи. Проводник довез их до места и сказал идти пешком через лес, указав направление к границе. В лесу они провели пять часов, после чего приехали литовские пограничники. Такое путешествие обошлось в 5 000 долларов США.





Из центров для иностранцев и беженцев в Пабраде и Рукле, куда помещают задержанных, многие сбегают: Пабраде с начала года по своей воле покинули 70 человек, из Руклы, где режим содержания мягче, из 309 проживающих ушли 86. Большинство из них — граждане Турции и Ирака курдской национальности.





Афганец, которого журналисты LRT встретили в Рукле, говорит, что надолго здесь остаются только те, кто не может рассчитывать на помощь извне.





«Курды сюда не едут одни», — сказал он и рассказал историю, как вечером познакомился с только что переселенными в Руклу четырьмя курдскими девушками, но утром их уже не встретил. Афганец рассказал, что за курдами приезжают ночью на автомобилях, и это не единичные случаи.





Условия в Литве все хуже

Поток пересекающих границу не уменьшается, поэтому условия жизни мигрантов в Центре регистрации иностранцев в Пабраде становятся все жестче. Курды возражают против того, что не могут свободно передвигаться. Мало кто скрывает, что не намерен оставаться долго в Литве, и планирует ехать дальше в Европу.





«Мы приносим извинения, что вынуждены были перейти границу, но у нас нет возможности попасть в Литву легально», — сказал Селван, курд из Ирака. — Нам надо было идти этим путем, рисковать, чтобы быть в безопасности».





Польская погранслужба неоднократно отчитывалась о задержании беглецов из Пабраде, после поимки их возвращают обратно в Литву, где помещают в том же центре, но в здании под охраной. У них отбирают телефоны, и лишают возможности хотя бы два часа в неделю связываться с близкими. По их словам, им разрешают выходить на улицу только на один час в день.





«Я не знаю, почему они перевели меня сюда. Я здесь впервые, не пытался бежать», — уверяет Абдулла, гражданин Египта, который приехал в Литву через Украину. — Я попросил убежища, хочу остаться здесь».





Сахант из Ирака утверждает, что группа более чем из десяти человек решила уехать из Литвы, когда были отклонены их ходатайства о предоставлении убежища: «Мы пытались убежать отсюда, так как нам было страшно снова возвращаться в нашу страну».





«Я уважаю решения, которые принимает эта страна и центр [в Пабраде], но у меня также есть достоинство как у беженца», — сказал Сахат, и добавил, что все они хотят, чтобы, пока ожидается решение суда, у них было больше свободы передвижения. Тем, у кого есть проблемы со здоровьем, особенно трудно находиться здесь, утверждает он.





«Все люди, задержанные в этом здании, страдают психологически», — сказал Риан из Ирака. По его словам, в центре уже были попытки суицида. Еще один гражданин Ирака, курд-езид Элиас (его соплеменники стали жертвами геноцида Исламского государства), добавил — «я уже бежал, чтобы не быть в Ираке, который как тюрьма, а здесь — то же самое».





В подготовке материала участвовали Агне Василяускаите и Каспарас Адомайтис