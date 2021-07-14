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Эксперту Татьяне Кузиной грозит 12 лет колонии — ее обвиняют по двум уголовным статьям
Источник материала: Навiны
Эксперт в сфере гражданского общества и публичного администрирования Татьяна Кузина обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса. Это следует из информации, размещенной в Минском городском суде, где сегодня рассматривалась апелляция на содержание Кузиной под стражей.
«Вот в чем обвиняют Татьяну Кузину», — написал экономист Владимир Ковалкин, опубликовавший фото документа, размещенного на информационной доске здания суда.
Кузина обвиняется по ч. 1 ст. 357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти) и по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) Уголовного кодекса.
По ст. 357 ей грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет, по ст. 361 — от 2 до 5 лет.
Татьяна Кузина была
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Эксперт в сфере гражданского общества и публичного администрирования Татьяна Кузина обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса. Это следует из информации,...
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