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Отрицаем, а потом засасывает. Что известно о женском алкоголизме и правда ли он опаснее мужского?

14.07.2021 16:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Горе в семье, когда отец, муж бьет своих родных, потому что пьет. Но есть еще одна беда – женский алкоголизм. Об этом говорится очень много и, к сожалению, все сводится к одному мнению: победить женский алкоголизм невозможно. По чуть-чуть, отрицаем, не признаем, а потом накрывает и, как болото, засасывает.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Александр, расскажите про тенденции. Очень хочется услышать, что проблем нет. Но как есть?

Отрицаем, а потом засасывает. Что известно о женском алкоголизме и правда ли он опаснее мужского?

Александр Усик, член республиканского общественного объединения «Центральная служба анонимных алкоголиков»:
В сообществе (с одной стороны хорошо, с другой – не очень) сейчас группы делятся. Если раньше было порядка 10 % женщин, то сегодня бывает во многих группах практически половина. И причем успешных. Ремиссия или пью до неупотребления – допустим, есть которые со дня основания сообщества. У нас есть люди, которые и 30, и больше лет. Хотя в свое время они были, скажем так, на низшем уровне, лишены всех прав, пришли по тем временам из мест лишения свободы. Если правильно к этому делу человек подходит сам, то ничего невозможного нет.

Алена Родовская:
Если она уже пришла в клуб анонимных алкоголиков, значит, хочет победить свою болезнь. 

Отрицаем, а потом засасывает. Что известно о женском алкоголизме и правда ли он опаснее мужского?

Александр Усик:
Здесь две вещи. Если человек заходит в поликлинику, еще не значит, что он здоров. Еще нужно найти некий свой путь, который поможет. Но могу сказать точно: из тех людей, которые попадают в сообщество, порядка 90 % действительно перестают употреблять алкоголь.

Алена Родовская:
А какой критический возраст у женщин, когда формируется тяга к алкоголю?

Иван Коноразов, директор медицинского центра, врач-психиатр, нарколог:
Критического нет. Тут вопрос многофакторности в формировании зависимости. Кто-то начинает злоупотреблять алкоголем и в 16, и в 17-18 лет. А бывает, что женщина, которая была успешной, все было классно, все хорошо, потеряла бизнес, потеряла семью либо кто-то из близких умер, получает стресс и начинает очень жестко употреблять алкоголь. Это очень многофакторные вещи.

Отрицаем, а потом засасывает. Что известно о женском алкоголизме и правда ли он опаснее мужского?

Алена Родовская:
Вы видите каждый день человеческие трагедии. Можно ли научиться к этому спокойно относиться либо постоянно сопереживаете?

Иван Коноразов:
В этом случае нужно сопереживать, но знать определенную меру сопереживания. Жалеть нельзя, нужно относиться профессионально.

Отрицаем, а потом засасывает. Что известно о женском алкоголизме и правда ли он опаснее мужского?

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