|
В Могилеве загорелся неиспользуемый склад
Источник материала: БелТА
14 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве загорелся неиспользуемый склад неподалеку от ОАО "Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка", сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.
Как отметили в ведомстве, загорелся настенный утеплитель.
Пожар потушен, пострадавших нет.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Загорелся настенный утеплитель. Пожар потушен, пострадавших нет.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)