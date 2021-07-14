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В Могилеве загорелся неиспользуемый склад

14.07.2021 16:13 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве загорелся неиспользуемый склад неподалеку от ОАО "Бабушкина крынка" - управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка", сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Как отметили в ведомстве, загорелся настенный утеплитель.

Пожар потушен, пострадавших нет.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Загорелся настенный утеплитель. Пожар потушен, пострадавших нет.
 
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