"Спутник" снимается с розыгрыша высшей лиги

В АБФФ поступило обращение, в котором футбольный клуб «Спутник» сообщил, что в связи со сложившейся финансовой ситуацией команда вынуждена прекратить участие в чемпионате Беларуси.

Отметим, что согласно пункту 3.13 Регламента чемпионата Республики Беларусь по футболу, футбольный клуб по ходу чемпионата может быть исключен из состава его участников решением Исполкома АБФФ в случае добровольного отказа.

Согласно пункту 3.16 Регламента чемпионата Республики Беларусь по футболу, если команда клуба, исключенного из чемпионата вышей лиги, провела менее 50 процентов матчей в чемпионате, то результаты аннулируются. В случае проведения 50 процентов матчей и более команде засчитываются поражения в оставшихся матчах со счетом 0:3, а всем командам-соперницам присуждаются победы со счетом 3:0.

В сезоне 2021 года «Спутник» провел 15 из 30 матчей чемпионата и располагается на 16-м месте турнирной таблицы с 7 набранными очками.

Вопрос о сложившейся ситуации будет рассмотрен на ближайшем заседании исполкома АБФФ, который состоится 28 июля 2021 года.

Речицкий «Спутник» – команда поистине уникальная: разваливается по финансовым причинам, даже несмотря на рекордное количество подписей в поддержку режима Лукашенко. 19 фамилий появились под провластным письмом в обмен на господдержку. Но денег в клубе все равно нет.





Интересно, что еще в ноябре 2020-го из Речицы начали поступать звоночки о тяжелом финансовом положении, но клуб все равно стал чемпионом первой лиги и вышел в элиту. Пусть с послаблениями от АБФФ по части молодежного футбола, но прошел лицензирование.





Правда, в этом году «Спутник» ничего толком не может показать. Речичане за 15 туров набрали всего семь очков, а заодно пропустили больше всех в чемпионате. Но еще больше проблем за пределами футбольного поля. Главная из них – почти полное отсутствие денег.





В итоге восемь игроков обратились в АБФФ с иском к «Спутнику», требуя выплатить обещанные зарплаты. Федерация наделила футболистов статусами свободных агентов и обязала клуб погасить долги в течение полутора месяцев. При этом «Спутник» в среду уведомил федерацию о том, что снимается с чемпионата.





Пока же Дмитрий Руто пообщался с уже экс-нападающим речичан Александром Холодинским. 29-летний форвард играл за команду с августа 2020-го (22 матча, 4 гола и 3 «ассиста») и помог ей выйти в «вышку» Но сейчас спортсмен – один из тех, кто подал иск к клубу. Игрок рассказал о «завтраках» от директора и о положительных моментах в команде даже в условиях безденежья, порассуждал о целесообразности существования таких коллективов в беларусском футболе, а также ответил, почему решил поддержать журналиста Александра Ивулина, когда многие его коллеги промолчали.





– Не секрет, что я и еще семь игроков «Спутника» обратились в АБФФ. Не хотели нанести клубу никакого вреда, а просто хотели, чтобы с нами рассчитались за выполненную работу. Как мы ее выполнили, кто и что сделал, это другое, но мы хотели получить свои заработанные деньги. Подали заявление в АБФФ, и по итогам заседания в федерации стали свободными агентами.





Письмо в АБФФ посылали еще где-то месяц назад, но заседание комитета по статусу и переходам футболистов состоялось только в пятницу. Ну а о решении вы прекрасно знаете.





– Это было коллективное письмо или каждый обращался индивидуально?





– Восемь человек подписали общее заявление, а пара игроков написали письмо отдельно. Кто эти два человека, если честно, не знаю. Да и на заседании в АБФФ по семейным обстоятельствам я не присутствовал.





– Те, кто был на этом заседании, не рассказывали, как оно проходило?





– Нет, как всё было, я не в курсе, никто не докладывал. Но я могу сказать одно: АБФФ приняло неправильное решение.





– На какой итог вы рассчитывали?





– Мы общались с юристом ассоциации футболистов, она помогала нам. По ее словам, могло быть два развития событий: либо клуб обязывают выплатить всё, что он должен за прошедшие месяцы, либо, как в других странах, клуб выплатит все деньги, которые предусмотрены полными контрактами.





Но никто из ребят на второй вариант не претендовал, никто не хотел забирать что-то лишнее. Все хотели получить только свои деньги за прошедшие месяцы – больше ничего. Без бонусов, премий и так далее. Только зарплату.





– Насколько понимаю, без зарплаты команда сидела с начала сезона.





– Да, заплатили раз в начале сезона, и все на этом.





– Если не секрет, какие суммы должен клуб игрокам?





– Этого я уже не буду говорить, но деньги, даже для нашей высшей лиги, совсем небольшие. Не миллионы и даже не многие тысячи долларов. Суммы небольшие. Я еще раз повторю: ребята выполняли свою работу и хотят получить только то, что заработали. Да, мы практически все матчи проиграли, но такая уж команда была создана – чтобы в первую очередь молодые ребята обтирались в высшей лиге. В любом случае, мы выполняли свои обязанности, как могли.





– Как руководство клуба отреагировало на ваше заявление в АБФФ?





– Никак, наверное, раз ничего не выплатили. Что тут еще сказать… Директор Олег Монастырский спрашивал, зачем мы хотим написать письмо, и говорил, что все положенные деньги отдаст. В ответ мы говорили, что такие разговоры продолжаются уже полгода, обещания мы слышали не раз. Так что у нас просто не осталось выбора.





– По итогам заседания в АБФФ восемь игроков были признаны свободными агентами, однако никакой информации о выплатах долгов нет.





– Насколько я знаю, федерация обязала «Спутник» выплатить то, что клуб должен игрокам, до 1 сентября. По-моему, это вообще неправильное решение. Клуб и так полгода ничего нам не платил, а тут ему еще дали отсрочку, причем на полтора месяца. Это нормально? Нам юрист говорила, что такое не должно быть – это слишком большой срок для погашения задолженностей. С игроками должны были рассчитаться максимум в течение месяца. А тут еще ждать до осени. Очень странное решение со стороны АБФФ.





– Думаете, «Спутник» до сентября рассчитается?





– Честно, все надеются, что да, рассчитается. Тем более какие-то деньги недавно все-таки поступили. Но я не уверен, что долги будут закрыты.





– То есть вам все равно что-то выплачивали?





– Там такие мизерные деньги, особенно по сравнению с общими долгами, что даже говорить об этих суммах не стоит.





– Игроки уходят из «Спутника», подают к клубу иски. Что дальше будет с речицким коллективом?





– Я вижу два пути: либо со «Спутником» все будет хорошо, как все надеются. Даже мы, кто ушел, не желаем команде зла. Мы со «Спутником» играли в первой лиге, помогали выходить в «вышку». Плюс у команды много болельщиков, и они действительно поддерживают игроков, переживают за клуб. Так что, честно, хотелось бы, чтобы «Спутник» жил.





Но нельзя исключать и второй вариант. Если все будет плохо, если деньги не найдутся, то команда просто пропадет. Хотя, повторюсь, не хотелось бы этого.





– Глава АБФФ Владимир Базанов говорил, что надеется, что «Спутник» сезон все-таки доиграет.





– Слышал, но хотелось бы, чтобы команда не просто доиграла этот год, а еще показывала какой-то результат.





– Тот же Базанов сказал, что перед чемпионатом частные клубы, возможно, должны будут показать наличие 3 млн рублей, чтобы гарантировать нормальное финансирование. Как прокомментируете эти слова?





– Это чуть-чуть завышенные суммы :). Я никогда не влезал в денежные дела клуба, не знаю, как все происходит в этом плане, но мне кажется, что в Беларуси немногие клубы согласятся делать так – тратить подобные суммы. По-моему, это неправильно. Может быть, какие-то деньги на счету у клуба должны быть, чтобы избежать ситуации, когда спонсоры не могут помочь и просят подождать, и в итоге игроки остаются без зарплат. Но просто не такие суммы, которые называет Базанов, – это слишком большие деньги для большинства наших команд.





***





– Недавно на «Трибуне» выходило интервью Артема Соловья, который уже покинул «Спутник». По его рассказам, клуб в буквальном смысле загибается, да и тренироваться приходилось в ужасных условиях.





– Честно скажу, полностью интервью не читал, видел пару отрывков. Со своей стороны могу сказать, что тренировочное поле было действительно не самого лучшего качества. Да, там натуральный газон, но, объективно, состояние покрытия – хотелось бы лучше. Что касается питания, проживания – тут вопросов нет. Команда жила в гостинице в центре города, трехразовое питание, отличная еда. На выезды отправлялись за день до игры, жили в гостиницах.





В бытовом плане реально не было проблем, все нормально. Отношение руководства к футболистам в человеческом плане тоже хорошее. Один большой минус – это отсутствие зарплат и постоянно накапливавшиеся перед спортсменами долги. И я считаю, что это самая главная причина того, что команда не набирала очки. Всем нужны деньги, все думают о том, как прокормить семью.





– Как лично вы справлялись без денег? Жили за накопленное?





– Знаете, не сильно в нашей стране и в нашем футболе, если ты не играл в больших клубах, накопишь :). Жена работала, у кого-то одалживал. Было тяжело, но как-то справлялись.





– Правда, что игроки «Спутника» дважды хотели бойкотировать матчи?





– Я был травмирован в то время, поэтому всех подробностей до конца не знаю. Единственное, не то, что бойкотировать, но были разговоры о том, чтобы задержать тот или иной матч, позже выйти на поле.





Поверьте, никто не хотел этого делать, никто не стремился нарушать регламент, но ребята старались хоть как-то достучаться до руководителей и вернуть деньги, которые заработали. И ничего лишнего! Я уверен, что был бы другой результат у команды, если бы игрокам выплачивали деньги.





– Но играют же не деньги, а футболисты.





– Знаете, когда человек выходит на поле с хорошими эмоциями, а не с мыслями о том, где найти деньги, чтобы прокормить семью, – это разные вещи. Извините меня, у нас доходило до того, что люди просто не знали, где найти финансы, чтобы купить билет на поезд и съездить после матча к семье. Жить и играть в таких условиях тяжело.





– В сезоне-2019 вы играли в «Андердоге» из второй лиги. Можете сравнить эту команду со «Спутником»?





– Это совсем разные вещи. Там клуб из второй лиги, здесь – представитель «вышки». Так что даже нечего проводить параллели. «Спутник» больше подходит под статус профессиональной команды. В Речице все есть: массажист, доктор, питание, проживание, заезды, экипировка. Один жирный минус – не было зарплаты.





– Олег Монастырский объяснял, почему клуб не может платить?





– Нет. Он только постоянно повторял, что скоро всё будет.





– Вроде бы на исправление ситуации с финансированием должны были повлиять подписи игроков «Спутника» под провластным письмом – 19 человек подписались под ним. Но в итоге денег все равно нет.





– Выходит, да, никак письмо не повлияло на жизнь клуба.





– Расскажите, как письмо появилось в «Спутнике».





– Соловей в своем интервью рассказал все, как было на самом деле. Директор клуба пришел в раздевалку, рассказал, что пришло такое-то письмо. Прочитал его. Честно, я вообще не понял, что это за письмо. Это какой-то набор слов.





Что касается подписей, то действительно было сказано так: «Кто может подписать – сделайте это. Кто не хочет – пожалуйста, никаких последствий не будет». В общем, указа и давления никакого не было.





– Если не было пресса, почему подписалось аж 19 человек?





– Наверное, было очень много дублеров, молодых игроков. От слова очень-очень много :). Из основной команды, насколько знаю, подписались всего пару человек (Кирилл Котов, Вадим Курлович, Евгений Семенчук – Tribuna.com). Я не собираюсь кого-то в чем-то обвинять, указывать пальцем – у каждого свое мнение и видение. Кто захотел, тот это сделал. Никому морали читать не буду.





– Монастырский сказал, что после этого план развития, вроде, подписали. Но деньги все равно не появились.





– Ой, это вообще смех… Каждый раз что-то новое говорил. Понимаете, одно дело, когда тебе говорят, что, допустим, через три месяца будут деньги. Ты знаешь, что какое-то время придется прожить без денег, нужно будет в чем-то себе отказать, поэкономить. Но когда тебе постоянно повторяют, что деньги будут завтра, а в итоге – ничего, это самое тяжелое. Проходит три месяца с одними «завтраками», а ничего не меняется.





Еще раз: придите и скажите, что зарплаты платить не за что, но такого-то числа все придет, подождите несколько месяцев. Все бы поняли, все-таки ситуация в стране не самая лучшая. Тем более в «Спутнике» ребята собрались понимающие, адекватные. Но эти «завтра, завтра, завтра»…





Проходит день, а на карточке – ноль. В итоге на тренировках только и разговоров о том, что вот, снова нам пообещали завтра рассчитаться. Наступает следующий день – ничего нового. И как играть в такой ситуации? Повторюсь, у нас даже некоторым ребятам не было за что доехать домой.





И все равно мы выходили на поле и играли, на тренировках все были, все работали. Даже на матч с «Витебском» вышли и сумели победить, забили четыре мяча. Но играть и думать о том, как жить дальше – это тяжело, мягко говоря.





– Монастырский – это все-таки заложник ситуации, как сказал Соловей, или обманщик, раз постоянно кормил вас «завтраками»?





– Наверное, заложник ситуации. Честно, не буду наговаривать на человека, но по крайней мере в том году, когда меня позвали в перволиговый «Спутник», передо мной выполнили абсолютно все обязательства. То есть все, как обещали. Я тогда понял, что Монастырский – человек слова. В нынешнем году всё по-другому… Будем надеяться, что директор все равно все выполнит, что обещал.





– Объективно, такие команды, как «Спутник», у которых долги по финансам и результаты в чемпионате плачевные, нужны беларусскому футболу?





– Команды, у которых реально большие долги, которые не могут заплатить зарплату футболистам, естественно, не нужны. Но давайте взглянем на ситуацию с другой стороны. «Спутник» – это такой коллектив, на который народ ходит, благодаря команде в Речице есть большой футбол. Даже в прошлом году на матчи первой лиги приходило по тысячи человек. Минимум, наверное, 300 болельщиков. Поэтому я считаю, что в таких городах, как Речица, где футбол реально любят, команды нужны.





Вы, например, вспомните, как повели себя люди после того, как «Спутник» проиграл дома минскому «Динамо» 0:5. На следующую «домашку», по сути, болельщики не должны были идти. Но что мы увидели? Народ пошел, собралось 750 человек. И команда отблагодарила – обыграла «Витебск» 4:3.





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– Руководству клуба дали срок до 1 сентября. Если до этого числа долги не вернут, что футболисты будут делать дальше?





– На самом деле никто не думает, что клуб не рассчитается. Все надеются на лучшее. Но если уж долги не закроют, будем общаться юристом и решать, что делать дальше. Но нам сказали, что все будет хорошо и со всеми рассчитаются.





– То есть до этого несколько месяцев ничего не платили, а сейчас до осени резко на всех найдут деньги?





– Ну да :). Хочется верить, что долги закроют, все пожмут друг другу руки, поблагодарят за работу и разойдутся. Кто знает, может, еще в Речице увидимся. А может, уже и не увидимся больше на полях. Никто ж не знает, что принесет завтрашний день.





– А какие у вас дальнейшие карьерные планы?





– В настоящий момент без клуба, но есть пару предложений. Пока не знаю, что делать дальше, хочется поиграть еще в высшей лиге, помочь какой-нибудь команде. После «Ислочи» как-то все пошло наперекосяк. Столько лет был в коллективе, а как ушел… Не знаю, стоит ли вообще что-то пробовать в футболе.





– Как-то вы совсем уже пессимистично рассуждаете.





– Может быть. Но хочется чего-то добиваться, к чему-то стремиться, а не просто везде барахтаться. Как говорят, век футболиста недлинный, поэтому есть желание и заработать, и что-то кому-то доказать.





***





– И не могу не вспомнить еще один момент. Вы один из немногих футболистов высшей лиги, кто поддержал задержанного журналиста Александра Ивулина.





– Я его поддержал даже не как игрок, а в первую очередь как знакомый, как человек, потому что ему незаслуженно все приписали. Хотелось бы, чтобы такой несправедливости не было. Мы пару раз общались, на футболе Сашу часто встречал. Он хороший позитивный человек. Но, повторюсь, я Ивулина поддержал не как футболиста, не как блогера, а как человека. В данной ситуации все должны поступать как люди.





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– Почему таких, как вы, можно пересчитать на пальцах одной руки?





– Я даже не знаю, как на это ответить. Правильно, наверное, Саша Сверчинский сказал: кто-то боится, кто-то держится за свое место.





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Новость о том, что Ивулину предъявлено обвинение по статье 342 УК РБ, вас шокировала или уже не удивила?





– С одной стороны, шокировала. Не понимаю за что! Жалко парня. С другой стороны, чему уже в этой стране удивляться… Наверное, стоило ожидать и такое.





разговоре с корреспондентом «Трибуны» бывшие игроки «Спутника» подтвердили, что в клубе уже практически никто не работает. По крайней мере футболисты основного состава уволились. Будет ли 16 июля матч с брестским «Динамо», никто сказать не может.





«Трибуна» дозвонилась до Олега Монастырского. Как оказалось, специалист с 21 июня не работает директором «Спутника», уволившись по состоянию здоровья. Сейчас за все вопросы, в том числе финансовые и игровые, отвечает 31-летний Вадим Шершнев, который ранее работал в «Спутнике» заместителем директора по спортивным вопросам.





Мы попытались дозвониться до нового директора речицкого клуба и узнать о перспективах матча с брестчанами, а также задать вопросы о погашении долгов перед футболистами, да и чтобы в целом поговорить о будущем «Спутника». Однако на звонки Шершнев не отвечал, а сообщения в мессенджерах оставались непрочитанными, хоть функционер и бывал в сети.





Что касается брестского «Динамо», то там пока игроки и тренеры работают по прежнему графику, без каких-либо изменений, так как «никаких бумаг в клуб из «Спутника» не приходило. Все ждут 16 июля. Там уже посмотрим».