После обыска брестскому правозащитнику велели ждать вызов на допрос. А Стефановича задержали

У Кирилла провели обыск в рамках ст. 342 и 293 УК, забрали системный блок компьютера, два ноутбука, два телефона, блокноты и трудовой договор. После обыска и разговора с сотрудниками ГУБОПиКа, которые ему предлагали записать видео (он отказался), его отпустили. Сказали, чтобы правозащитник ждал вызова на официальный допрос.





А вот сестре Валентина Стефновича уже сообщили, что он задержан на 72 часа.