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После обыска брестскому правозащитнику велели ждать вызов на допрос. А Стефановича задержали
Источник материала: Партизан
У брестского правозащитника Кирилла Кафанова из Human Constanta, как и у десятков активистов по всей стране, сегодня прошел обыск. Он юрист, занимается помощью беженцам в Бресте и аналитической работой.
У Кирилла провели обыск в рамках ст. 342 и 293 УК, забрали системный блок компьютера, два ноутбука, два телефона, блокноты и трудовой договор. После обыска и разговора с сотрудниками ГУБОПиКа, которые ему предлагали записать видео (он отказался), его отпустили. Сказали, чтобы правозащитник ждал вызова на официальный допрос.
А вот сестре Валентина Стефновича уже сообщили, что он задержан на 72 часа.
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У брестского правозащитника Кирилла Кафанова из Human Constanta, как и у десятков активистов по всей стране, сегодня прошел обыск. Он юрист, занимается помощью беженцам в...
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