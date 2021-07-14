ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Правозащитника Валентина Стефановича задержали на 72 часа

14.07.2021 16:19 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Правозащитник Валентин Стефанович задержан на 72 часа, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Правозащитника Валентина Стефановича задержали на 72 часа

«Сестре Валентина Стефановича сообщили, что правозащитника "Весны" увезли на допрос в СК и задерживают на 72 часа», — говорится в сообщении, передает БелаПАН.

Ранее дома у Стефановича прошел обыск. У него изъяли всю технику, а самого правозащитника силовики задержали и увезли.

По сведениям «Весны», обыск проводили сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. В постановлении на обыск были указаны две статьи Уголовного кодекса: 342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок) и 243 (уклонение от уплаты налогов).

14 июля силовики проводят обыски у представителей правозащитного сообщества и других негосударственных организаций. ПЦ «Весна» сообщает о задержании по меньшей мере девяти своих правозащитников. В общей сложности, по данным организации, с обысками и задержаниями сегодня столкнулись не менее 30 лиц и организаций.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правозащитник Валентин Стефанович задержан на 72 часа, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».
 
Новости дня
Новости разные
 
"Спутник" снимается с розыгрыша высшей лиги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by