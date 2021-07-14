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Из офиса Союза белорусских писателей изъяли технику

14.07.2021 16:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Офис общественного объединения «Союз белорусских писателей» (СБП) опечатан после обыска, сообщается в телеграм-канале организации.

Из офиса Союза белорусских писателей изъяли технику

«Обыск в офисе ОО "Союз белорусских писателей" окончен. Офис опечатан, конфискована техника. Борис Петрович и Сюзанна Паукштелло (председатель объединения и член СБП соответственно. — ред.) на свободе, под подпиской о неразглашении», — говорится в сообщении, передает БелаПАН.

Накануне СБП сообщил, что Министерство юстиции проводит «контрольные мероприятия по изучению деятельности» объединения. Организация получила письмо из Минюста, в котором «запрашивается массив документов с 1 января 2018 года по 1 июля 2021 года по 27 конкретным пунктам, связанным с уставной деятельностью организации».

Все документы СБП предписывали передать до 13 июля. В объединении отметили, что письмо, датированное 6 июля, поступило в почтовое отделение 9 июля. «Еще вчера, в понедельник, почты у организации не было, извещение пришло утром 13 июля», — пояснили в организации.

Союз белорусских писателей считает себя наследником Союза писателей БССР, основанного в 1934 году, членами которого были всемирно известные Янка Купала, Якуб Колас, Кузьма Чорны, Петрусь Бровка, Иван Мележ, Владимир Короткевич, Алесь Адамович, Иван Шамякин, Янка Брыль, Василь Быков.

В 1991 году, после появления независимой Республики Беларусь, Союз писателей БССР сменил название на Союз писателей Беларуси. Однако в 1996 году из-за изменений в законодательстве был вынужденно переименован в Союз белорусских писателей.

В 1997 году СБП был лишен Дома литератора, а в 2006 году объединение выселили из занимаемого помещения. В 2002 году у СБП отобрали литературно-общественные периодические издания, учредителем которых он являлся. В середине 2000-х из состава СБП выделилась группа литераторов, которые во главе с Николаем Чергинцом основали лояльный к государственной власти Союз писателей Беларуси.

 
 
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Офис общественного объединения «Союз белорусских писателей» (СБП) опечатан после обыска, сообщается в телеграм-канале организации.
 
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