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В благотворительной организации «Имена» прошел обыск, офис опечатан
Источник материала: Навiны
В офисе благотворительного проекта «Имена» 14 июля прошел обыск.
Как сообщает организация, утром 14 июля в их офис пришли силовики, которые представились сотрудниками финансовой милиции, передает
«По предварительной информации в офисе прошел обыск, на который не пустили адвоката. В офисе находились директор "Имен" Екатерина Сергеева и бухгалтер Татьяна Одновол. Татьяна сейчас на свободе, дома. Она под подпиской о неразглашении. Офис "Имен" опечатан», — написала в «Фейсбуке» основательница проекта Екатерина Синюк.
По информации организации, обыск планируется или уже проходит в квартире Екатерины Сергеевой.
Осенью 2020 года отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) управления криминальной милиции УВД администрации Центрального района Минска проверял деятельность социально-благотворительного учреждения по поддержке инфраструктурных общественно значимых проектов «ИменаМедиа».
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В офисе благотворительного проекта «Имена» 14 июля прошел обыск.
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