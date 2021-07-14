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В пять раз больше, чем убитых. Сколько человек в Беларуси в год умирают от отравления алкоголем?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Иван Коноразов, директор медицинского центра, врач-психиатр, нарколог:
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Юрий Гуща, старший инспектор по особым поручениям отдела организации работы участковых инспекторов милиции управления профилактики МВД:
Алена Родовская:
Юрий Гуща:
Но тут надо понимать, что проблематика отравлений от потребления этилового, питьевого спирта в первую очередь, законно приобретенного в объектах торговли, гораздо страшнее, потому что она более чем в 10 раз превышает количество случайных отравлений суррогатами. Если взять статистику даже за 2020 год, от суррогатов и иных средств умерли порядка 150 человек, то от этилового, питьевого спирта – более 1 500, что превышает более чем в пять раз количество убитых в результате убийств и тяжких телесных повреждений.
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
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