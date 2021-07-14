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В пять раз больше, чем убитых. Сколько человек в Беларуси в год умирают от отравления алкоголем?

14.07.2021 16:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

В пять раз больше, чем убитых. Сколько человек в Беларуси в год умирают от отравления алкоголем?

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
А что значит «смертельная доза»? Я где-то слышала, что выпитые 30 рюмок (это полторы бутылки водки в среднем) в течение 6 часов могут привести к летальному исходу?

Иван Коноразов, директор медицинского центра, врач-психиатр, нарколог:
Все зависит от состояния здоровья, от организма. Были случаи, когда и при управлении машиной 5 промилле выявлялось. Есть стадии определенные алкогольного опьянения – легкая, средняя, тяжелая степень. Когда острое отравление, многие люди умирают от острых отравлений алкоголем, когда выпивают большое количество алкоголя.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
А часто сейчас в Беларуси люди погибают от суррогатного алкоголя? Или уже искоренили эту проблему?

В пять раз больше, чем убитых. Сколько человек в Беларуси в год умирают от отравления алкоголем?

Юрий Гуща, старший инспектор по особым поручениям отдела организации работы участковых инспекторов милиции управления профилактики МВД:
Такие случаи действительно есть.

Алена Родовская:
Все равно умудряются находить?

Юрий Гуща:
Тут больше смерти не от суррогата, потому что, согласно официальной статистике, ведется учет отравлений в том числе и от различных растворителей и иных эфирных средств. Но проблема есть. Учреждения здравоохранения принимают меры, естественно, по минимизации негативных последствий.

В пять раз больше, чем убитых. Сколько человек в Беларуси в год умирают от отравления алкоголем?

Но тут надо понимать, что проблематика отравлений от потребления этилового, питьевого спирта в первую очередь, законно приобретенного в объектах торговли, гораздо страшнее, потому что она более чем в 10 раз превышает количество случайных отравлений суррогатами. Если взять статистику даже за 2020 год, от суррогатов и иных средств умерли порядка 150 человек, то от этилового, питьевого спирта – более 1 500, что превышает более чем в пять раз количество убитых в результате убийств и тяжких телесных повреждений.

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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
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