Сберегательное поведение белорусов: наличку предпочитают хранить в валюте, вклады в рублях

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by

Наличная валюта и рубли на карточке — самые любимые способы сбережений у белорусов



В целом хоть в какой-либо форме хранят сбережения 73% опрошенных. Это довольно высокий показатель. Кстати, исследование на эту тему в прошлом году проводила НАН РБ, его результаты о количестве сберегающих сопоставимы с данными опроса SATIO.

Однако формы для сбережений выбираются простые и ликвидные — чтобы ими можно было воспользоваться при необходимости. Поэтому основной способ сбережений, который назвали 45% опрошенных, — это наличная валюта. Затем идут рубли на карточке и наличные рубли — такие варианты выбирает четверть участников опроса. Отметим, что хранение валюты на карточке, наоборот, не является таким популярным способом — его выбрали всего лишь 14% опрошенных.

В целом же тренды, которые выделяют авторы исследования, таковы: чем меньше ликвидность, тем меньше популярность способа сбережения. При этом, белорусы почти не вкладывают в искусство, коммерческую недвижимость, старт-апы, ценные бумаги и криптовалюты.

А что же вклады? Депозиты в рублях в качестве способа сбережения назвал каждый десятый, популярность валютных вкладов оказалась меньше (8% опрошенных).

Такое поведение во многом объясняется восприятием вопроса безопасности сбережений. В экономической теории существует взаимосвязь: доходность финансового инструмента прямо пропорциональна риску. Иными словами, чем больше можно заработать, тем больше риск потерять. Конечно, это упрощенная модель. Но на практике белорусы воспринимают выгодность и безопасность как синонимы, а потому считают наличную валюту, жилую недвижимость и драгоценности лучшими способами сбережений.

— А вот вложения в бизнес и стартапы белорусы считают крайне небезопасными и невыгодными, что ставит под сомнение перспективы внутренних инвестиций и развитие бизнеса в стране, — говорят авторы исследования.

Банковские скептики живут в столице

В целом, по вопросам выгодности и безопасности хранения сбережений в Беларуси больше сторонников классики — 61% опрошенных лояльно относятся к сбережению во вкладах, наличных и на банковских картах. Остальные 49% процентов — это банковские скептики, которые больше верят вложениям в криптовалюты, недвижимость, драгоценности, предметы искусства, наличную валюту.

Авторы исследования уточняют, что преобладание сторонников классики в том числе может быть связано с общим уровнем финансовой грамотности: выяснилось, что оценку многим инструментам люди просто не смогли дать.

В тоже время, главным способом сбережений и у тех, и у других — является наличная валюта. Зато у скептиков отношение к рублевым инструментам сильно негативное. Большинство банковских скептиков живет в Минске, имеет высшее образование, как правило, это мужчины. Чаще, чем консерваторы, скептики вкладываются в бизнес и старт-апы.

Женщины лучше относятся к сбережениям в рублях, мужчины — к криптовалютам

На выбор способов сбережения влияют и социально-демографические характеристики. Как выяснилось, чаще других хранят сбережения мужчины в возрасте 45-64 года с высшим образованием, живущие в Минске.

— Привлекательнее для мужчин криптовалюты, драгоценности, предметы искусства, то есть, «новаторские» способы сбережений, — отмечают авторы исследования. — А вот для женщин привлекательнее жилая недвижимость, наличные рубли, рубли на карточке. Это скорее «консервативные» способы сбережений.

Люди разных возрастов тоже отличаются своим отношением к сбережениям. Если для молодой аудитории более привлекательна валюта на карточке и валютные рынки, то для старшей эти варианты, наоборот, являются менее привлекательными. Им больше по душе желая недвижимость, предметы искусства.

Значительные различия будут в выборе формата сбережений и в зависимости от уровня образования. Так, люди с высшим образованием чаще предпочтут наличную валюту, а люди со средним общим образование — рублевые вклады, рубли на карточке и наличные рубли, а также ценные бумаги. Интересно, что к вложениям в новый бизнес лучше всего относятся выпускники ПТУ.

Кстати, как оказалось, наличную валюту больше ценят в Минской, Брестской и Витебской областях. Для жителей Могилевской, Минской и Гомельской областей валюта и рубли на карточке, валютные вклады и вложения в бизнес, старт-апы оказались куда более привлекательнее, чем в других регионах. А вот игра на валютных рынках в целом не считается ни безопасной, ни выгодной ни в одном из регионов.