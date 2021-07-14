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Кот заглянул под крыльцо дома и сразу же отскочил в сторону – хозяева заволновались. И не зря!

14.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кот заглянул под крыльцо дома и сразу же отскочил в сторону – хозяева заволновались. И не зря!

Историю о неожиданной встрече опубликовал ridus.ru.

Лили Ратледж-Эллисон из Энглвуда в США вместе с мужем вышла на прогулку. С собой пара взяла своего кота Уэсли, который спокойно ходил по улице, играл с насекомыми, как вдруг его внимание привлекло что-то под крыльцом дома. Уэсли зашел под крыльцо, но сразу выскочил оттуда как ошпаренный. Муж Лили решил узнать, что так поразило кота, и тоже заглянул под крыльцо: два больших глаза посмотрели на него из темноты. Под крыльцом сидела взрослая пума.


Супругам не понравилась неожиданная встреча с диким животным. Они взяли кота, осторожно зашли в дом, чтобы не потревожить пуму, и позвонили в службу по надзору за дикими животными Colorado Parks and Wildlife.


Сотрудники службы пять часов безопасно доставали пуму из-под крыльца. Ей было примерно 2,5 года, и, предположительно, под домом она пряталась из-за того, что там было прохладно. Обычно пумы редко заходят в городские районы. Работники Colorado Parks and Wildlife увезли ее обратно в дикую природу.


Фото: скриншоты из видео

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Историю о неожиданной встрече опубликовал ridus.ru. Лили Ратледж-Эллисон из Энглвуда в США вместе с мужем вышла на прогулку. С собой пара взяла своего кота Уэсли,...
 
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