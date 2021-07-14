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Интервью Опры Уинфри с принцем Гарри и Меган Маркл номинировано на «Эмми-2021»

14.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Интервью Опры Уинфри с принцем Гарри и Меган Маркл номинировано на «Эмми-2021»

Накануне были объявлены номинанты на премию «Эмми-2021», в их числе – нашумевшее интервью герцогов Сассекских Опре Уинфри, рассказывает Tatler.

Громкое интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали телеведущей Опре Уинфри в марте текущего года, попало в список претендентов на престижную награду в категории «выдающийся документальный или специальный выпуск». 

Откровения королевской четы во время премьерного эфира только в США посмотрело более 17 миллионов человек. 

Церемония вручения 73-й телевизионной премии «Эмми» пройдет 19 сентября в Лос-Анджелесе.

Фото: Twitter

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Накануне были объявлены номинанты на премию «Эмми-2021», в их числе – нашумевшее интервью герцогов Сассекских Опре Уинфри, рассказывает Tatler. Громкое интервью,...
 
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