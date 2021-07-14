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Женщина приехала в больницу удалять аппендикс, а оказалось, что беременна и уже рожает. Почитайте, невероятная история!
Источник материала: ОНТ
Историю, в которую сложно поверить, опубликовал
43-летняя Дженис Кервик из Лондона была уверена, что бесплодна – в юности ей диагностировали синдром поликистозных яичников. Женщина пыталась забеременеть 10 лет, но даже ЭКО ей не помогло. Тогда она смирилась с тем, что всегда будет только мачехой для детей от предыдущего брака своего мужа Дэниела.
В последнее время несколько месяцев женщина страдала от болей в животе и сильно похудела. Когда боли только начались, британка сделала три теста на беременность, но все они показали отрицательный результат. Врач сказал Дженис, что, скорее всего, у нее проблемы с желудком.
21 июня женщина вызвала скорую – у нее невыносимо болел живот. Дженис доставили в больницу Королевы Елизаветы в Гринвиче, чтобы экстренно удалить аппендикс.
Перед началом операции женщине сделали обязательный тест на беременность, который показал, что она была на восьмом месяце. Дженис была шокирована.
Женщине сделали кесарево – на свет появилась девочка весом 2,2 кг, ее назвали Арабеллой.
Как объяснили врачи, беременность британки была незаметной потому, что в утробе было очень мало жидкости. Дженис и Арабелла после нескольких недель в больнице приехали домой.
Фото:
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Женщина приехала в больницу удалять аппендикс, а оказалось, что беременна и уже рожает. Почитайте, невероятная история!
Историю, в которую сложно поверить, опубликовал ridus.ru. 43-летняя Дженис Кервик из Лондона была уверена, что бесплодна – в юности ей диагностировали синдром...
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