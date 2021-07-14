ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Ирака в связи с многочисленными жертвами пожара в больнице Эн-Насирия

14.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Ирака в связи с многочисленными жертвами пожара в больнице Эн-Насирия

В Ираке врачи продолжают оказывать помощь пострадавшим от взрыва в одной из ковидных больниц на юге страны.

Люди получили сильные ожоги. Погибших более 60. 

Напомним, трагедия произошла в ночь на вторник 13 июля. Спасатели сутки боролись с огнем. В департаменте здравоохранения провинции Ди-Кар сообщили, что причина трагедии – неправильное обращение с кислородными баллонами. Три из них взорвались. 

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнование президенту Ирака.

Фото: Pixabay


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Ираке врачи продолжают оказывать помощь пострадавшим от взрыва в одной из ковидных больниц на юге страны. Люди получили сильные ожоги. Погибших более 60. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская: Режим скрывает отсутствие контроля в насилии и беззаконии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by