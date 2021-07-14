Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Ирака в связи с многочисленными жертвами пожара в больнице Эн-Насирия

Источник материала: ОНТ

В Ираке врачи продолжают оказывать помощь пострадавшим от взрыва в одной из ковидных больниц на юге страны.

Люди получили сильные ожоги. Погибших более 60.

Напомним, трагедия произошла в ночь на вторник 13 июля. Спасатели сутки боролись с огнем. В департаменте здравоохранения провинции Ди-Кар сообщили, что причина трагедии – неправильное обращение с кислородными баллонами. Три из них взорвались.

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнование президенту Ирака.

Фото: Pixabay





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