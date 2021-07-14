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Запеченные баклажаны с моцареллой – вкусно так, что съедается все сразу! Убедитесь сами!

14.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Запеченные баклажаны с моцареллой – вкусно так, что съедается все сразу! Убедитесь сами!

Прекрасное летнее блюдо – баклажаны, запеченные с помидорами и моцареллой, – просто поражает своим неземным вкусом и ароматом! Для приготовления требуется минимум усилий. Предлагаем аппетитный рецепт.

Как готовить: нарежьте два баклажана вдоль ломтиками. Выложите их на противень. Смешайте 30 г оливкового масла, соль по вкусу, смесь прованских трав. Можно использовать сушеный базилик, орегано. Смажьте смесью баклажаны с двух сторон и поставьте в духовку на 15 мин. при 200°C. 

За это время нарежьте два средних, спелых помидора мелкими кубиками, натрите 130 г моцареллы на крупной терке, все перемешайте, добавьте 2 ст. л. панировочных сухарей, специи по вкусу – итальянские травы, черный и душистый молотый перец.

Достаньте противень с баклажанами, положите на каждый ломтик томатно-сырную смесь и снова поставьте в духовку на 15 мин. при 180°C. 

Блюдо готово!

Фото: depositphotos.com

 

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Прекрасное летнее блюдо – баклажаны, запеченные с помидорами и моцареллой, – просто поражает своим неземным вкусом и ароматом! Для приготовления требуется...
 
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