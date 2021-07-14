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В Москве вынесли приговор полицейскому, который выстрелил в подростка

14.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Москве вынесли приговор полицейскому, который выстрелил в подростка

Симоновский суд Москвы осудил бывшего полицейского Ивана Князева на 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении, передает ТАСС.

В конце 2020 года Иван Князев, находясь не при исполнении служебных обязанностей, во время дворового конфликта выстрелил из травматического пистолета в ногу 13-летней девочке-подростку. Пострадавшая была госпитализирована.

В марте 2021-го Князеву судом было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, после чего прокуратура обжаловала данный приговор.

«Князев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия). Ему назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, также он лишен права занимать должности в правоохранительных органах в течение 2 лет и 6 месяцев», – говорится в заключении суда.

Фото: depositphotos.com

 

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Симоновский суд Москвы осудил бывшего полицейского Ивана Князева на 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении, передает ТАСС. В конце 2020 года Иван Князев,...
 
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