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Как уберечься от укусов клещей? Советы спасателей
Источник материала: ОНТ
Лето, солнце, жара – идеальное время для отдыха на природе. Но такая теплая погода нравится и клещам. Сейчас они активизировались. С начала года в организации здравоохранения только Минской области по поводу присасывания клещей обратилось почти 1300 человек. Случаи нападения зарегистрированы на территории всех районов, кроме Смолевичского.
Увеличилось и количество зараженных кровососущих, поэтому МЧС Беларуси напоминает:
Клещи соседствуют с нами уже тысячи лет. И соблюдая простые меры предосторожности, встречи с ними можно избежать. Будьте внимательны и помните: помощь всегда рядом. Единый номер службы спасения 112.
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Лето, солнце, жара – идеальное время для отдыха на природе. Но такая теплая погода нравится и клещам. Сейчас они активизировались. С начала года в организации...
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