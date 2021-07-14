Как уберечься от укусов клещей? Советы спасателей

Источник материала: ОНТ

Лето, солнце, жара – идеальное время для отдыха на природе. Но такая теплая погода нравится и клещам. Сейчас они активизировались. С начала года в организации здравоохранения только Минской области по поводу присасывания клещей обратилось почти 1300 человек. Случаи нападения зарегистрированы на территории всех районов, кроме Смолевичского.





Увеличилось и количество зараженных кровососущих, поэтому МЧС Беларуси напоминает:

Опасный паразит подстерегает жертву всегда внизу: на травинках и стебельках вдоль тропинок и дорожек. Раздавить ногой его на мягкой поверхности практически невозможно – он очень живуч. Передвигаются клещи довольно проворно: самка проходит около 12 см в минуту, двигаясь только вверх.

Учитывайте это при выборе одежды для пикников и лесных прогулок. Отдавайте предпочтение светлым оттенкам, чтобы темное насекомое было проще обнаружить. Тело должно быть полностью закрыто. А головной убор – прикрывать уши и шею.

Периодически осматривайте друг друга и не паникуйте, если заметили паразита. Возбудители клещевого боррелиоза передаются где-то через сутки-двое после питания клеща. Поэтому, если вы вовремя его удалили, то риски заражения минимальны.

Клещи соседствуют с нами уже тысячи лет. И соблюдая простые меры предосторожности, встречи с ними можно избежать. Будьте внимательны и помните: помощь всегда рядом. Единый номер службы спасения 112.

Фото: depositphotos.com

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