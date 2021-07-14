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Как сохранить накопленные деньги? Рассказываем про самые выгодные вклады. Рубрика «Утро с Беларусбанком»

14.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как сохранить накопленные деньги? Рассказываем про самые выгодные вклады. Рубрика «Утро с Беларусбанком»

Как сохранить накопленные деньги и даже преумножить свои сбережения? Самый простой, удобный и выгодный способ – конечно, доверить их банку. Вариантов депозитов много как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте – это мы знаем. Но вот за процентными ставками регулярно не следим. А они неплохо подросли! О самых выгодных вкладах смотрите в рубрике ОНТ «Утро с Беларусбанком».


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Как сохранить накопленные деньги и даже преумножить свои сбережения? Самый простой, удобный и выгодный способ – конечно, доверить их банку. Вариантов депозитов...
 
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