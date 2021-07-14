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Как сохранить накопленные деньги? Рассказываем про самые выгодные вклады. Рубрика «Утро с Беларусбанком»
Источник материала: ОНТ
Как сохранить накопленные деньги и даже преумножить свои сбережения? Самый простой, удобный и выгодный способ – конечно, доверить их банку. Вариантов депозитов много как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте – это мы знаем. Но вот за процентными ставками регулярно не следим. А они неплохо подросли! О самых выгодных вкладах смотрите в рубрике ОНТ «Утро с Беларусбанком».
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Как сохранить накопленные деньги? Рассказываем про самые выгодные вклады. Рубрика «Утро с Беларусбанком»
Как сохранить накопленные деньги и даже преумножить свои сбережения? Самый простой, удобный и выгодный способ – конечно, доверить их банку. Вариантов депозитов...
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