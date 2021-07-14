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Власти Кубы обвинили США в операции по разжиганию протестов

14.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Власти Кубы обвинили США в операции по разжиганию протестов

В масштабной медиаоперации по разжиганию протестов на Кубе власти страны обвинили США. 

«Все, что происходило на Острове свободы, проводилось на деньги правительства Соединенных Штатов», – заявил министр иностранных дел Кубы. Главные зачинщики – технологи, манипуляции шли через социальные сети. Были призывы к насилию, беспорядкам и даже убийствам. 

Также в МИДе Кубы отмечают, что Вашингтон использовал пандемию для усиления экономической блокады и социальных вспышек на острове. Государство рассчитывает на международную солидарность в вопросе. 

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В масштабной медиаоперации по разжиганию протестов на Кубе власти страны обвинили США.  «Все, что происходило на Острове свободы, проводилось на деньги...
 
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