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Власти Кубы обвинили США в операции по разжиганию протестов
Источник материала: ОНТ
В масштабной медиаоперации по разжиганию протестов на Кубе власти страны обвинили США.
«Все, что происходило на Острове свободы, проводилось на деньги правительства Соединенных Штатов», – заявил министр иностранных дел Кубы. Главные зачинщики – технологи, манипуляции шли через социальные сети. Были призывы к насилию, беспорядкам и даже убийствам.
Также в МИДе Кубы отмечают, что Вашингтон использовал пандемию для усиления экономической блокады и социальных вспышек на острове. Государство рассчитывает на международную солидарность в вопросе.
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В масштабной медиаоперации по разжиганию протестов на Кубе власти страны обвинили США. «Все, что происходило на Острове свободы, проводилось на деньги...
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