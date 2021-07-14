«Тур де Франс» близится к завершению, борьба за чемпионский титул становится все острее

Источник материала: ОНТ

Одна из самых престижных веломногодневок «Тур де Франс» близится к завершению. До конца гонки осталось всего пять этапов, и борьба за чемпионский титул становится все острее.

Накануне состоялся 16-й этап (протяженность участка составила 169 километров).

Впервые победу праздновал австрийский велогонщик Патрик Конрад. Ближайшего преследователя он опередил на 42 секунды. Лидирует в общем зачете после 16-ти этапов словенский гонщик Тадей Погачар. А уже 14 июля на «Тур де Франс» пройдет 17-й этап. Его протяженность – 178 километров.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram