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«Тур де Франс» близится к завершению, борьба за чемпионский титул становится все острее

14.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Тур де Франс» близится к завершению, борьба за чемпионский титул становится все острее

Одна из самых престижных веломногодневок «Тур де Франс» близится к завершению. До конца гонки осталось всего пять этапов, и борьба за чемпионский титул становится все острее. 

Накануне состоялся 16-й этап (протяженность участка составила 169 километров). 

Впервые победу праздновал австрийский велогонщик Патрик Конрад. Ближайшего преследователя он опередил на 42 секунды. Лидирует в общем зачете после 16-ти этапов словенский гонщик Тадей Погачар. А уже 14 июля на «Тур де Франс» пройдет 17-й этап. Его протяженность – 178 километров.

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Одна из самых престижных веломногодневок «Тур де Франс» близится к завершению. До конца гонки осталось всего пять этапов, и борьба за чемпионский титул становится...
 
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