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Тихановская: Режим скрывает отсутствие контроля в насилии и беззаконии

14.07.2021 16:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Тихановская: Режим скрывает отсутствие контроля в насилии и беззаконии
Светлана Тихановская​ / Reuters
Светлана Тихановская прокомментировала очередную волну "зачистки" гражданского общества в Беларуси. 14 июля в Минске и в регионах силовики проводили обыски в правозащитных, общественных и политических организациях, у общественных активистов, экспертов. Некоторые из них задержаны.

"Сейчас режим опрометчиво мстит тем, без кого его существование закончится ещё быстрее, — пишет Тихановская. — Все, кому он обязан развитием страны в предыдущие годы, оказались под катком репрессий".


Оппозиционный лидер считает, что "режим скрывает отсутствие контроля в насилии и беззаконии".

"Его сообщники уже угрожали гражданскому обществу в ответ на санкции — они надеются, что смогут снова почувствовать силу, если в стране все замолчат, — продолжает Светлана Тихановская. — Но правозащитники, активисты и журналисты точно знают: сила — в правде, а власть — в руках народа".
 
Теги: Минск
 
 
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«Режим опрометчиво мстит тем, без кого его существование закончится ещё быстрее», — пишет Тихановская.
 
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