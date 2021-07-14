Источник материала: UDF



Светлана Тихановская​ / Reuters

"Сейчас режим опрометчиво мстит тем, без кого его существование закончится ещё быстрее, — пишет Тихановская. — Все, кому он обязан развитием страны в предыдущие годы, оказались под катком репрессий".

"Его сообщники уже угрожали гражданскому обществу в ответ на санкции — они надеются, что смогут снова почувствовать силу, если в стране все замолчат, — продолжает Светлана Тихановская. — Но правозащитники, активисты и журналисты точно знают: сила — в правде, а власть — в руках народа".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тихановская: Режим скрывает отсутствие контроля в насилии и беззаконии «Режим опрометчиво мстит тем, без кого его существование закончится ещё быстрее», — пишет Тихановская.

Оппозиционный лидер считает, что "режим скрывает отсутствие контроля в насилии и беззаконии".