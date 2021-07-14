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Евросоюз готовит новые санкции против белорусского режима
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
В ЕС обсуждают новые санкции по Беларуси из-за наплыва нелегальных мигрантов через ее границу, заявил глава польского МИД Збигнев Рау, сообщает
По его словам, до сих пор «никто не ставил под сомнение то, насколько законно введение возможных санкций». Ситуацию с пытающимися попасть через РБ в ЕС нелегалами польский министр назвал нападением на общие границы ЕС абсолютно организованным образом.
«Это чистый бизнес, организованный белорусским государством, — добавил Рау. — Оно выполняет роль большой туристической фирмы, которая организует это мероприятие, начиная с посадки на самолет в разных местах мира, до трансфера до белорусско-литовской границы с указанием, где и когда эту границу успешно перейти. Это комплексные, циничные действия».
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Об этом заявил глава польского МИД Збигнев Рау.
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