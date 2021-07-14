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Речицкий «Спутник» снялся с чемпионата Беларуси по футболу
Источник материала: UDF
Таким был "Спутник" / abff.by
Ситуацию со "Спутником" 28 июля рассмотрит исполком АБФФ. В этом сезоне команда успела провести 15 матчей и с 7 очками занимает последнее, 16-е место.
"Спутник" в этом году редко радовал своих болельщиков. Например, проигрывая дома "Витебска" 0:3, команда в итоге вырвала победу — 4:3.
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Ситуацию со «Спутником» 28 июля рассмотрит исполком АБФФ.
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