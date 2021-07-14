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Речицкий «Спутник» снялся с чемпионата Беларуси по футболу

14.07.2021 16:43 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Речицкий «Спутник» снялся с чемпионата Беларуси по футболу
Таким был "Спутник" / abff.by
Речицкий "Спутник" снялся с чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге. Причиной такого решения называют финансовую ситуацию клуба, сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола.

Ситуацию со "Спутником" 28 июля рассмотрит исполком АБФФ. В этом сезоне команда успела провести 15 матчей и с 7 очками занимает последнее, 16-е место.

"Спутник" в этом году редко радовал своих болельщиков. Например, проигрывая дома "Витебска" 0:3, команда в итоге вырвала победу — 4:3.
 
Теги: Витебск
 
 
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Ситуацию со «Спутником» 28 июля рассмотрит исполком АБФФ.
 
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