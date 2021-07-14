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Беларусь и Россия будут вместе противостоять санкциям Запада – пресс-секретарь Лукашенко

14.07.2021 16:51 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Путин и Лукашенко поручили правительствам разработать совместный план противодействия санкциям Запада, заявила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

Видеоролик с ее заявлением опубликовал телеграм-канал «Пул первого».

Она утверждает, что Лукашенко и Путин обсудили в Санкт-Петербурге проблему наращивания присутствия НАТО на Украине. Поднимались вопросы противодействия ОДКБ угрозам в Средней Азии в связи с выводом войск США из Афганистана.

Эйсмонт заявила, что Беларусь и Россия завершили работу над союзными программами по налогам и таможне (дорожные карты).

Кроме того, правительствам поручено снять оставшиеся барьеры на поставки белорусских продуктов, в том числе госзакупок.

Лукашенко и Путин обсудили увеличение рейсов и расширение географии полетов "Белавиа" в Москву, Санкт-Петербург, Сочи.

 
 
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Путин и Лукашенко поручили правительствам разработать совместный план противодействия санкциям Запада, заявила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.
 
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