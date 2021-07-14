Суд в Орше защитил права работников в деле по иску предприятия о взыскании ущерба

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14 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Суд Оршанского района и города Орши отказал в иске частному предприятию из райцентра к своим работникам о взыскании ущерба на общую сумму около Br34,2 тыс. в полном объеме, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Витебского областного суда.

Согласно представленным материалам, ущерб был обнаружен в результате инвентаризации товарно-материальных ценностей в продовольственном магазине частной компании. Первоначально ответчиками выступали два работника, при этом только одна из них частично признала иск. В последующем суд привлек к участию в деле в качестве соответчиков еще девять продавцов этого же торгового объекта, которые не признали предъявляемые им претензии.

В ходе рассмотрения гражданского дела суд установил многочисленные нарушения со стороны истца при проведении инвентаризаций, которые повлияли на их результаты. Кроме того, частная компания нарушила Инструкцию по инвентаризации активов и обязательств, так как проверочное мероприятие проводилось в присутствии не всех лиц, подписавших договор о коллективной материальной ответственности. При проведении инвентаризации магазин не закрывался и продажа товаров не останавливалась. С учетом этого суд пришел к выводу, что причиной образования ущерба явилось невыполнение нанимателем обязанности по созданию работникам условий, необходимых для предотвращения образования ущерба.

Суд также установил, что руководство в устной форме разрешило работникам этого магазина брать товары без оплаты с условием последующего расчета. Однако договоренности в надлежащем виде не оформлены, не разработан и не утвержден порядок отпуска товаров без оплаты и их учета, а также контроль возврата денег. По мнению суда, это создавало благоприятные условия для образования ущерба.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что факт причинения ущерба в заявленном размере истцом не доказан, вина работников отсутствует. Наниматель не создал условия для обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей, что в соответствии со ст. 400 Трудового кодекса Беларуси исключает возможность привлечения работников к материальной ответственности за ущерб, причиненный при исполнении трудовых обязанностей.

Решение суда не обжаловано, не опротестовано и вступило в законную силу.-0-