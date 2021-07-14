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Выставка-ралли ретро-авто и ретро-мото «Залатая Міля» пройдет в субботу

14.07.2021 17:03 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Только на один день «откроет свои двери» музей ретро-автомобилей и мотоциклов в Станьково.

А все потому, что 17 июля, в субботу, в центре экотуризма состоится выставка-ралли ретро-автомобилей и ретро-мотоциклов «Залатая Міля».

Один раз в году, в одном месте зритель сможет увидеть десятки раритетных мотоциклов и автомобилей, передвигающихся, к тому же, своим ходом. И не просто передвигающихся, а участвующих в ралли-квесте. И пусть ралли-квест – это соревнование не ради скорости, а, скорее, для красоты и развлечения, но викторины и конкурсы для участников будут настоящими.

Зритель любого возраста здесь найдет своё: кто-то вспомнит детство и юность, возможно, первую поездку «за рулем» на коленях у отца, кто-то – звук своего двухтактного двухколесного друга. А подрастающее поколение сможет увидеть технику, на которой ездили их бабушки и дедушки.

Уверены в одном: настоящие, исторические автомобили и мотоциклы никого не оставят равнодушными. Начало в 10.00. Детки до 6 лет – бесплатно. С 6 до 16 лет – 5 руб. Взрослые – 15 руб. Многодетные семьи: и дети, и взрослые – 5 руб.

 
 
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Только на один день «откроет свои двери» музей ретро-автомобилей и мотоциклов в Станьково. А все потому, что 17 июля, в субботу, в центре экотуризма состоится...
 
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