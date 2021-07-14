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У Анатолия Лебедько тоже обыск
Источник материала: Партизан
Сведения о тех, кто сегодня попал под массовую облаву на правозащитников и НГО, продолжают поступать.
В частности, стало известно, что с обыском сегодня пришли и к политику Анатолию Лебедько.
Экс-лидер Объединенной гражданской партии в настоящее время возглавляет экспертный клуб "Европейский диалог".
Из-за обыска у Лебедько в Могилеве сегодня отменили публичную дискуссию о новой Конституции, в которой он должен был принимать участие.
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Сведения о тех, кто сегодня попал под массовую облаву на правозащитников и НГО, продолжают поступать.
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