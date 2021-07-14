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У Анатолия Лебедько тоже обыск

14.07.2021 17:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сведения о тех, кто сегодня попал под массовую облаву на правозащитников и НГО, продолжают поступать.



В частности, стало известно, что с обыском сегодня пришли и к политику Анатолию Лебедько. 

Экс-лидер Объединенной гражданской партии в настоящее время возглавляет экспертный клуб "Европейский диалог".

Из-за обыска у Лебедько в Могилеве сегодня отменили публичную дискуссию о новой Конституции, в которой он должен был принимать участие.
 
Теги: Могилев
 
 
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Сведения о тех, кто сегодня попал под массовую облаву на правозащитников и НГО, продолжают поступать.
 
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