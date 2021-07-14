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С главы Союза белорусских писателей взяли подписку о невыезде
Источник материала: Партизан
После обысков офисы общественных организаций и партий опечатывают.
Обыск в офисе ОО “Союз белорусских писателей” закончен. Офис опечатан, изъята техника.
Председатель общественной организации Борис Петрович на свободе, но с него взяли подписку о неразглашении.
Как
Также после обыска опечатали офис Движения ”За Свободу".
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После обысков офисы общественных организаций и партий опечатывают.
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