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С главы Союза белорусских писателей взяли подписку о невыезде

14.07.2021 17:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После обысков офисы общественных организаций и партий опечатывают.

Обыск в офисе ОО “Союз белорусских писателей” закончен. Офис опечатан, изъята техника. 

Председатель общественной организации Борис Петрович на свободе, но с него взяли подписку о неразглашении. 

Как сообщает Радио Рацыя, сегодня был обыск не только в офисе, но и в квартире Бориса Петровича. С него взята подписка и о невыезде. 

Также после обыска опечатали офис Движения ”За Свободу". 
 
 
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После обысков офисы общественных организаций и партий опечатывают.
 
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