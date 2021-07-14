|
До чего дожил режим: в Полоцке задержали поэтессу Леру Сом
Источник материала: Партизан
Правда, после допроса ее отпустили.
Сегодня в Полоцке задержали поэтессу Леру Сом, пишет @belsat
У нее дома провели обыск, забрали технику и увезли на допрос в Следственный комитет в Витебск.
По какому делу – неизвестно.
Как сообщает "Весна", после допроса ее отпустили.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правда, после допроса ее отпустили.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)