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В Беларуси началась уборка зерновых

14.07.2021 17:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уборка зерновых и зернобобовых культур началась в Беларуси, свидетельствуют оперативные данные министерства сельского хозяйства и продовольствия страны.



Согласно им, в настоящее  время ведется уборка озимых ячменя, рапса и сурепицы.  В целом по республике убраны зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи, проса) с 29 тыс. га (1,3% уборочной площади). Намолочено 126,6 тыс. тонн зерна при средней урожайности 44,3 ц/га (на ту же дату прошлого года - 48,3 ц/га).

Зерновые и зернобобовые (без учета кукурузы на зерно) в 2021 году предстоит убрать с 2,15 млн га.  

Ранее сообщалось, что в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах Беларуси планируется собрать 8,5 млн тонн зерна, в том числе фуражного 6,57 млн тонн.

Объем закупок зерна для республиканских государственных нужд на 2021 год должен составить 831,1 тыс. тонн, пивоваренного ячменя 105 тыс. тонн, маслосемян рапса - 100 тыс. тонн.
 
 
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Уборка зерновых и зернобобовых культур началась в Беларуси, свидетельствуют оперативные данные министерства сельского хозяйства и продовольствия страны.
 
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