В Беларуси началась уборка зерновых









Согласно им, в настоящее время ведется уборка озимых ячменя, рапса и сурепицы. В целом по республике убраны зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи, проса) с 29 тыс. га (1,3% уборочной площади). Намолочено 126,6 тыс. тонн зерна при средней урожайности 44,3 ц/га (на ту же дату прошлого года - 48,3 ц/га).





Зерновые и зернобобовые (без учета кукурузы на зерно) в 2021 году предстоит убрать с 2,15 млн га.





Ранее сообщалось, что в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах Беларуси планируется собрать 8,5 млн тонн зерна, в том числе фуражного 6,57 млн тонн.





Объем закупок зерна для республиканских государственных нужд на 2021 год должен составить 831,1 тыс. тонн, пивоваренного ячменя 105 тыс. тонн, маслосемян рапса - 100 тыс. тонн.