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"Голос" против ЦИК
Источник материала: Партизан
“Голос” представил результаты своего исследования по поводу итогов президентских выборов. Они расходятся с цифрами, обнародованными Центризбиркомом.
Однако по новому белорусскому законодательству о СМИ публикация таких данных сейчас запрещена. Поэтому кому интересно -- ищите сами в интернете.
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“Голос” представил результаты своего исследования по поводу итогов президентских выборов. Они расходятся с цифрами, обнародованными Центризбиркомом.
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