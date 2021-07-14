Правозащитники заявляют, что не прекратят свою деятельность

«Мы не прекратим своей правозащитной деятельности», — говорится в заявлении лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна».





В нем отмечается, что 14 июля «власти вновь совершили атаку на правозащитные и другие общественные организации, правозащитников и активистов»: прошли обыски в офисах Белорусской ассоциации журналистов, Белорусского Хельсинкского комитета, Центра правовой трансформации Lawtrend, движения «За Свободу», объединения белорусов мира «Бацькаўшчына», организации «Гендерные перспективы», в Офисе европейской экспертизы и коммуникации и др., передает БелаПАН .

После обысков в квартирах задержаны члены ПЦ «Весна» Валентин Стефанович, Владимир Лабкович, Сергей Сыс, Виктор Сазонов, Олег Мацкевич, Елена Лаптенок, Игорь Казмерчак, координатор кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрей Полуда, а также правозащитница Евгения Бабаева.

В связи с последними событиями ПЦ «Весна» заявляет, что центр и его коллеги в стране и за рубежом преследуют «исключительно легитимные цели» и осуществляют «мирную деятельность по защите прав человека и основных свобод в Беларуси, гарантированных как Конституцией страны, так и международными нормами в области прав человека». «Любое давление и преследование членов нашей организации за осуществление такой деятельности является политически мотивированным преследованием, имеющим целью уничтожение нашей организации и в целом — свободы ассоциаций в Беларуси», — подчеркивают правозащитники.

«Мы уверенно заявляем, что истинным мотивом преследования является наша общая со всем правозащитным сообществом Беларуси бескомпромиссная борьба за утверждение и продвижение прав человека и демократических ценностей, против пыток и жестокого, бесчеловечного, унижающего обращения, а также наши действия в защиту права на жизнь, свободы выражения мнений и мирных собраний — в том числе сейчас, в условиях глубочайшего кризиса после президентских выборов 2020 года», — говорится в заявлении.

Правозащитники выражают «решительный протест по поводу очередной волны репрессий в отношении членов организации и против гражданского общества Беларуси в целом».

«Мы требуем немедленно освободить задержанных Валентина Стефановича, Владимира Лабковича, Андрея Полуду, Сергея Сыса, Алену Лаптенок, Олега Мацкевича, Игоря Казмерчака и других правозащитников и активистов, — пишут авторы. — Мы повторяем требование освободить из-под стражи членов нашей организации Марфу Рабкову, Андрея Чепюка, Леонида Судаленко и Татьяну Ласицу. Мы требуем прекратить репрессии в стране и освободить всех политических заключенных».

ПЦ «Весна» призывает международные организации и правозащитников всех стран выразить решительный протест против продолжающегося грубого нарушения прав человека и преследования правозащитников в Беларуси.