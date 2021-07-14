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Экс-директора "ЖодиноАгроПлемЭлита" приговорили к 4 годам колонии за взятку

14.07.2021 17:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывшего директора ГП "ЖодиноАгроПлемЭлита", обвиняемого в получении взятки в крупном размере, приговорили к 4 годам лишения свободы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Миноблсуда.

По решению суда Смолевичского района обвиняемый будет отбывать наказание в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Ему предстоит выплатить штраф в размере 500 БВ, что составляет Br14,5 тыс. Кроме того, мужчина лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

По материалам дела, обвиняемый во исполнение предварительной договоренности, рассчитывая принять для себя денежные средства в сумме, эквивалентной $10 тыс., фактически взял Br15 тыс. Взятку передал директор ООО "Технодвор", которому обвиняемый обещал обеспечить подготовку, согласование, заключение и исполнение договоров о приобретении гусеничного трактора. Деньги были переданы в принадлежащем ГП "ЖодиноАгроПлемЭлита" автомобиле TOYOTA HILUX.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По материалам дела, обвиняемый во исполнение предварительной договоренности, рассчитывая принять для себя денежные средства в сумме, эквивалентной $10 тыс.,...
 
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