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Минчанин с 4,8 промилле совершил ДТП в Несвижском районе

14.07.2021 17:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин с 4,8 промилле совершил ДТП в Несвижском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Минчанин приехал отдохнуть в деревню Высокая Липа Несвижского района к своим знакомым. После чего компания из пяти человек поехала на озеро в деревню Бояры, где они употребили спиртные напитки. Возвращаясь обратно, водитель автомобиля "Мазда" совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Прибывшие сотрудники ГАИ проверили автолюбителя на алкоголь. В ходе медицинского освидетельствования алкотестер показал 4,8 промилле, при повторном - 3,7 промилле.

Водитель от управления транспортным средством был отстранен, автомобиль доставлен на штрафстоянку. В отношении мужчины составлены административные протоколы.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Минчанин приехал отдохнуть в деревню Высокая Липа Несвижского района к своим знакомым. После чего компания из пяти человек поехала на озеро в деревню Бояры, где...
 
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