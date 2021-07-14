Песков: Цена на газ для Беларуси в 2022 году останется на уровне 2021 года

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко решили, что цена на газ для Беларуси в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости» .

Основной темой встречи стало торгово-экономическое сотрудничество. За прошлый пандемийный год товарооборот между странами сократился на 17%, это примерно 29 миллиардов долларов. Но уже в этом году цифры вновь устремились вверх – чуть больше 37%.

Также лидеры обсудили, как выполняются их поручения по строительству Союзного государства и как идет реализация новых совместных проектов.