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Песков: Цена на газ для Беларуси в 2022 году останется на уровне 2021 года

14.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко решили, что цена на газ для Беларуси в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Основной темой встречи стало торгово-экономическое сотрудничество. За прошлый пандемийный год товарооборот между странами сократился на 17%, это примерно 29 миллиардов долларов. Но уже в этом году цифры вновь устремились вверх – чуть больше 37%.

Также лидеры обсудили, как выполняются их поручения по строительству Союзного государства и как идет реализация новых совместных проектов.



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Об этом президенты России и Беларуси договорились в ходе визита Александра Лукашенко в Санкт-Петербург.
 
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