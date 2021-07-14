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Песков: Цена на газ для Беларуси в 2022 году останется на уровне 2021 года
14.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко решили, что цена на газ для Беларуси в 2022 году не будет индексирована и сохранится на уровне 2021 года, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает
Также лидеры обсудили, как выполняются их поручения по строительству Союзного государства и как идет реализация новых совместных проектов.
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Об этом президенты России и Беларуси договорились в ходе визита Александра Лукашенко в Санкт-Петербург.
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