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Вадим Гигин: политический кризис в Беларуси и вокруг неё встряхнул союзное строительство
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Западные санкции против Беларуси стали мощным триггером для белорусско-российской интеграции. Об этом 14 июля во время видеомоста между Минском и Москвой заявил декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие приняли ведущие эксперты Беларуси и России. Во время мероприятия представили аналитический доклад о преимуществах Союзного государства. Авторами выступили 16 специалистов двух стран – политологи, экономисты, юристы, социологи и историки.
Аналитики пришли к выводу, что российский рынок, несмотря на пандемию, оказался для Беларуси надежной основой для развития экономики. Общие угрозы в рамках гибридной войны, развязанной против Беларуси и России, еще больше будут укреплять союзные отношения.
Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:
Эксперты считают, что санкционное давление будет усиливаться. Как на Россию, так и на Беларусь. К тому же еще совсем недавно западные политики делали вид, что Союзного государства нет, а теперь в их отчетах все чаще появляется такое словосочетание.
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Новости Беларуси. Западные санкции против Беларуси стали мощным триггером для белорусско-российской интеграции. Об этом 14 июля во время видеомоста между Минском и...
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