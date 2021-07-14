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Зампредседателя Военно-научного общества Беларуси: в этой войне разрешено всё, что запрещено здравым смыслом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уничтожение военных объектов, убийства и покушения. Шокирующие подробности планируемых в Беларуси зверств, а также детали спецоперации КГБ по устранению террористических ячеек 13 июля показали в фильме «Террор 20/21» на телеканале ОНТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас все фигуранты, которые состояли в радикальном Telegram-чате, задержаны и дают показания. О незаконной деятельности руководителя этого канала с ником «Дис» (он же гражданин Германии Хоффман) было уведомлено посольство Германии, а также литовские и американские дипломаты – о роли Ольги Карач. Ответа на запросы до сих пор нет.
Владимир Макаров, заместитель председателя Военно-научного общества Беларуси:
Беларусь планирует поднять вопрос о подходах отдельных стран в вопросах борьбы с терроризмом на ближайшем заседании Совета безопасности ООН.
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Зампредседателя Военно-научного общества Беларуси: в этой войне разрешено всё, что запрещено здравым смыслом
Новости Беларуси. Уничтожение военных объектов, убийства и покушения. Шокирующие подробности планируемых в Беларуси зверств, а также детали спецоперации КГБ по...
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