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«Каждый час на Пушкинском мосту мы будем устраивать дождь». Чем ещё удивят на «Славянском базаре»?

14.07.2021 17:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Витебске 14 июля прозвучат первые аккорды XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар». Уже в первый день запланировано сразу несколько культурных мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа».

Дмитрий Потапович, СТВ:
Чем в этом году будет радовать фестиваль? Может быть, приоткроете какие-то секреты мероприятия?

«Каждый час на Пушкинском мосту мы будем устраивать дождь». Чем ещё удивят на «Славянском базаре»?

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Мне кажется, если бы можно было поставить очередной рекорд в фестивале, то можно было бы собрать, сколько же раз директор за время подготовки фестиваля слышал этот вопрос. В нынешних условиях, особенно пандемии, то, что фестиваль состоялся, проходит – это уже настоящий рекорд, и это заслуга всех людей, которые причастны к этому, начиная от республиканского оргкомитета и заканчивая каждым человеком, который прикладывает свой труд, потому что в этом году на фестиваль аккредитовано порядка 5 000 участников. Это и артисты, и представители средств массовой информации, и огромное количество технических служб. А если говорить о творческой составляющей, то каждая площадка фестиваля в этом году нашла какую-то изюминку. И начиная от нашего фэста «На семи ветрах», я сегодня приглашаю – с двух часов каждый час на Пушкинском мосту мы будем устраивать дождь по расписанию, потому что жара. Может, нам даже южные страны позавидуют, но такая жара, говорят, впервые на «Славянском базаре».

Первый день «Славянского базара». Что запланировано на 14 июля? Подробности здесь.

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Витебске 14 июля прозвучат первые аккорды XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар». Уже в первый день запланировано сразу...
 
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