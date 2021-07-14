«Каждый час на Пушкинском мосту мы будем устраивать дождь». Чем ещё удивят на «Славянском базаре»?

Новости Беларуси. В Витебске 14 июля прозвучат первые аккорды XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар». Уже в первый день запланировано сразу несколько культурных мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа».
Дмитрий Потапович, СТВ: Чем в этом году будет радовать фестиваль? Может быть, приоткроете какие-то секреты мероприятия?
Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»: Мне кажется, если бы можно было поставить очередной рекорд в фестивале, то можно было бы собрать, сколько же раз директор за время подготовки фестиваля слышал этот вопрос. В нынешних условиях, особенно пандемии, то, что фестиваль состоялся, проходит – это уже настоящий рекорд, и это заслуга всех людей, которые причастны к этому, начиная от республиканского оргкомитета и заканчивая каждым человеком, который прикладывает свой труд, потому что в этом году на фестиваль аккредитовано порядка 5 000 участников. Это и артисты, и представители средств массовой информации, и огромное количество технических служб. А если говорить о творческой составляющей, то каждая площадка фестиваля в этом году нашла какую-то изюминку. И начиная от нашего фэста «На семи ветрах», я сегодня приглашаю – с двух часов каждый час на Пушкинском мосту мы будем устраивать дождь по расписанию, потому что жара. Может, нам даже южные страны позавидуют, но такая жара, говорят, впервые на «Славянском базаре».