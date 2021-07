Амбасадарка ЗША Джулі Фішэр пракаментавала падзеі ў Беларусі

Источник материала: Белсат

Амбасадарка ЗША ў Беларусі Джулі Фішэр выказала сваё меркаванне на падзеі ў Беларусі. Адмысловы пост яна напісала ў сваім Twitter .

Джулі Фішэр, якая з’яўляецца амбасадаркаю ЗША ў Беларусі, але якой МЗС нашай краіны не дае візу, пракаментавала апошнія факты пераследу ў Беларусі.

The number of detentions is climbing by the hour. The Lukashenka regime’s relentless campaign to criminalize independent voices, human rights defenders and civil society is an outlier in modern Europe and is the cause of Belarus' international isolation. https://t.co/ecupAsAMQh