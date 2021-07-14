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Анна Сола собрала девичник в Раубичах
Источник материала: Партизан
Белорусская биатлонистка Анна Сола собрала девичник по случаю скорого выхода замуж. Это позитивное мероприятие прошло на командном сборе в Раубичах.
Я надеюсь, Анюта не будет менять фамилию. Анна Сола — уж очень хорошо звучит.
Мои поздравления! — один из комментариев под постом Биатлон online ВКонтакте,
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Белорусская биатлонистка Анна Сола собрала девичник по случаю скорого выхода замуж. Это позитивное мероприятие прошло на командном сборе в Раубичах.
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