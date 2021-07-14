«Гродно Азот» запланировал на сентябрь ремонт сразу четырех цехов









сообщает «Прайм Пресс» со ссылкой на пресс-службу гродненского предприятия. Об этом«Прайм Пресс» со ссылкой на пресс-службу гродненского предприятия.





пишет s13.ru, с 25 июня 2021 года на предприятии проводится капитальный ремонт цехов аммиак-4 и карбамид-4, который планируется завершить к началу августа. Как сообщается,s13.ru, с 25 июня 2021 года на предприятии проводится капитальный ремонт цехов аммиак-4 и карбамид-4, который планируется завершить к началу августа.





«В перспективе – ремонты в цехах аммиак-3, карбамид-3, АКиКАС, карбамид-2. Они запланированы на сентябрь», — говорится в сообщении.





На предприятии после проведения данных ремонтов рассчитывают на эффективную эксплуатацию оборудования в течение двух лет.







