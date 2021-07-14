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«Гродно Азот» запланировал на сентябрь ремонт сразу четырех цехов

14.07.2021 18:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ОАО «Гродно Азот» планирует в сентябре провести ремонт сразу четырех цехов — аммиак-3, карбамид-3, азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси (АКиКАС) и карбамид-2.



Об этом сообщает «Прайм Пресс» со ссылкой на пресс-службу гродненского предприятия.

Как сообщается, пишет s13.ru, с 25 июня 2021 года на предприятии проводится капитальный ремонт цехов аммиак-4 и карбамид-4, который планируется завершить к началу августа.

«В перспективе – ремонты в цехах аммиак-3, карбамид-3, АКиКАС, карбамид-2. Они запланированы на сентябрь», — говорится в сообщении.

На предприятии после проведения данных ремонтов рассчитывают на эффективную эксплуатацию оборудования в течение двух лет.
 
Теги: Гродно
 
 
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ОАО «Гродно Азот» планирует в сентябре провести ремонт сразу четырех цехов — аммиак-3, карбамид-3, азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси (АКиКАС) и карбамид-2.
 
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