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В Мозыре трое мужчин насиловали 12-летнюю девочку и снимали это на видео. Вот как их наказали

14.07.2021 18:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Насильники получили 30 лет лишения свободы на троих.


Осудили трех педофилов, которые изнасиловали 12-летнюю девочку. Фото: Святослав Зоркий

Мозырский районный суд огласил приговор троим мужчинам, которых обвиняли в изнасиловании несовершеннолетней. Инцидент произошел в феврале. 12-летняя девочка приехала в Мозырь, чтобы встретиться с друзьями. В компании оказались не только подростки, но и взрослые парни. В итоге девочка оказалась наедине с тремя взрослыми мужчинами, а те изнасиловали ее, пишет kp.by. То, что они делали с девочкой, мужчины снимали на видео.

Суд приговорил двоих мужчин к 9 годам лишения свободы, а третьего к 12 годам. Именно он снимал изнасилование на видео.

У осужденных еще есть возможность обжаловать приговор, сообщает пресс-служба Верховного суда.
 
 
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