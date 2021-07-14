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"Мы не прекратим своей деятельности". Правозащитный центр "Весна" выступил с заявлением

14.07.2021 18:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В связи с сегодняшней атакой властей на правозащитников Правозащитный центр "Весна" выступил с заявлением.

Заявление опубликовано на сайте организации

"14 июля 2021 г. в Беларуси власти вновь совершили атаку на правозащитные и другие общественные организации, правозащитников и активистов: состоялись обыски в офисах Белорусской ассоциации журналистов, Белорусского Хельсинкского комитета, Центра правовой трансформации «Lawtrend», Руха «За свободу», Объединения белорусов мира "Бацькаўшчына", организации "Гендерные перспективы", в Офисе европейской экспертизы и коммуникации и других. 

После обысков в квартирах задержаны члены ПЦ “Весна”: член Совета организации, вице-президент Международной федерации за права человека (FIDH) Валентин Стефанович, Владимир Лабкович, Сергей Сыс, Виктор Сазонов, Олег Мацкевич, Елена Лаптенок, Игорь Казмерчак, координатор кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрей Полуда, а также правозащитница Евгения Бабаева.

Также с утра отсутствует связь с председателем Правозащитного центра "Весна" Алесем Беляцким.

В связи с данными событиями Правозащитный центр "Весна" в очередной раз заявляет:

ПЦ "Весна", как и наши коллеги-правозащитники в стране и за ее пределами, преследует исключительно легитимные цели и осуществляет мирную деятельность по защите прав человека и основных свобод в Беларуси, гарантированных как Конституцией страны, так и международными нормами в области прав человека. Любое давление и преследование членов нашей организации за осуществление такой деятельности является политически мотивированным преследованием, имеющим целью уничтожение нашей организации и в целом - свободы ассоциаций в Беларуси.

Мы уверенно заявляем, что истинным мотивом преследования является наша общая со всем правозащитным сообществом Беларуси бескомпромиссная борьба за утверждение и продвижение прав человека и демократических ценностей, против пыток и жестокого, бесчеловечного, унижающего обращения, а также наши действия в защиту права на жизнь, свободы выражения мнений и мирных собраний – в том числе сейчас, в условиях глубочайшего кризиса после президентских выборов 2020 года.

Мы выражаем решительный протест по поводу очередной волны репрессий в отношении членов организации и против гражданского общества Беларуси в целом и заявляем, что не прекратим своей правозащитной деятельности.

Мы требуем немедленно освободить задержанных Валентина Стефановича, Владимира Лабковича, Андрея Полуду, Сергея Сыса, Алену Лаптенок, Олега Мацкевича, Игоря Казмерчака и других правозащитников и активистов

Мы повторяем требование освободить из-под стражи членов нашей организации Марфу Рабкову, Андрея Чепюка, Леонида Судаленко и Татьяну Ласицу.

Мы требуем прекратить репрессии в стране и освободить всех политических заключенных.

Мы призываем международные организации и правозащитников всех стран выразить свой решительный протест против продолжающегося грубого нарушения прав человека и преследования правозащитников в Беларуси", - говорится в заявлении.
 
 
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В связи с сегодняшней атакой властей на правозащитников Правозащитный центр "Весна" выступил с заявлением.
 
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