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МАPТ обвинил Google в нарушении антимонопольного законодательства
Источник материала: Партизан
МАPТ обвинил Google в нарушении антимонопольного законодательства на рынке магазинов программ, предустановленных на мобильные устройства Android.
На сайте МАPТ
Утверждается, что предустановка Google своих программ ограничивает возможности доступа на мобильные устройства сторонних разработчиков программ, в первую очередь программ поиска".
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МАPТ обвинил Google в нарушении антимонопольного законодательства на рынке магазинов программ, предустановленных на мобильные устройства Android.
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