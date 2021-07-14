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МАPТ обвинил Google в нарушении антимонопольного законодательства

14.07.2021 18:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

МАPТ обвинил Google в нарушении антимонопольного законодательства на рынке магазинов программ, предустановленных на мобильные устройства Android.

На сайте МАPТ сообщается, что "Google LLC занимает доминирующее положение со своим магазином программ Google Play, который распространяется в том числе на территории Беларуси"

Утверждается, что  предустановка Google своих программ ограничивает возможности доступа на мобильные устройства сторонних разработчиков программ, в первую очередь программ поиска".
 
 
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МАPТ обвинил Google в нарушении антимонопольного законодательства на рынке магазинов программ, предустановленных на мобильные устройства Android.
 
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