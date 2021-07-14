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Как трогательно! Светлана Тихановская встретилась с ирландской семьей спустя 18 лет
Источник материала: Партизан
Светлана Тихановская во время визита в Ирландию встретилась с семьей, которая принимала ее 18 лет назад в рамках «чернобыльского» благотворительного проекта
Тогда дети из зараженных радиацией мест на несколько месяцев приезжали к семьям со всего мира. Сейчас она посещает страну с рабочим визитом.
И вот как прошла встреча
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Светлана Тихановская во время визита в Ирландию встретилась с семьей, которая принимала ее 18 лет назад в рамках «чернобыльского» благотворительного проекта
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