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Как трогательно! Светлана Тихановская встретилась с ирландской семьей спустя 18 лет

14.07.2021 18:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Светлана Тихановская во время визита в Ирландию встретилась с семьей, которая принимала ее 18 лет назад в рамках «чернобыльского» благотворительного проекта

Тогда дети из зараженных радиацией мест на несколько месяцев приезжали к семьям со всего мира. Сейчас она посещает страну с рабочим визитом.

И вот как прошла встреча 
 
 
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Светлана Тихановская во время визита в Ирландию встретилась с семьей, которая принимала ее 18 лет назад в рамках «чернобыльского» благотворительного проекта
 
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