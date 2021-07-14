ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В ЕС обсуждают новые санкции по Беларуси из-за наплыва нелегалов

14.07.2021 18:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В ЕС обсуждают новые санкции по Беларуси из-за наплыва нелегальных мигрантов через ее границу, заявил глава польского МИД Збигнев Рау.


По его словам, до сих пор «никто не ставил под сомнение то, насколько законно введение возможных санкций». Ситуацию с пытающимися попасть через РБ в ЕС нелегалами польский министр назвал нападением на общие границы ЕС абсолютно организованным образом.

«Это чистый бизнес, организованный беларуским государством, — добавил Рау. — Оно выполняет роль большой туристической фирмы, которая организует это мероприятие, начиная с посадки на самолет в разных местах мира, до трансфера до беларуско-литовской границы с указанием, где и когда эту границу успешно перейти. Это комплексные, циничные действия».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ЕС обсуждают новые санкции по Беларуси из-за наплыва нелегальных мигрантов через ее границу, заявил глава польского МИД Збигнев Рау.
 
Новости дня
Новости разные
 
МАРТ РБ с подачи Яндекса уличил Google в злоупотреблении своим доминирующим положением
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by