В ЕС обсуждают новые санкции по Беларуси из-за наплыва нелегалов





По его словам, до сих пор «никто не ставил под сомнение то, насколько законно введение возможных санкций». Ситуацию с пытающимися попасть через РБ в ЕС нелегалами польский министр назвал нападением на общие границы ЕС абсолютно организованным образом.





«Это чистый бизнес, организованный беларуским государством, — добавил Рау. — Оно выполняет роль большой туристической фирмы, которая организует это мероприятие, начиная с посадки на самолет в разных местах мира, до трансфера до беларуско-литовской границы с указанием, где и когда эту границу успешно перейти. Это комплексные, циничные действия».