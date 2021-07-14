У Анатолия Лебедько проходит обыск

Обыск проходит у Анатолия Лебедько, директора центра исследований и прогнозов развития «Европейский диалог» и представителя демократического лидера Светланы Тихановской по конституционной реформе, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».





Телефон политика не отвечает, передает БелаПАН .

Сообщается, что из-за обыска отменена публичная дискуссия в Могилеве о новой Конституции Беларуси, где должен был выступать Лебедько. В 2000—2018 годах он возглавлял оппозиционную Объединенную гражданскую партию, а в 1994 году входил в команду Александра Лукашенко на первых президентских выборах.

14 июля силовики проводят обыски у представителей правозащитного сообщества и других негосударственных организаций. По данным правозащитников на 16.30, после обысков по всей Беларуси задержано или увезено на допрос минимум 14 правозащитников и активистов.