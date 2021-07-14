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«Всё прекрасно, всё чудесно». На юниорском ЧМ по пятиборью белорусы заняли второе место в мужской эстафете
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В египетской Александрии продолжается юниорский чемпионат мира по современному пятиборью. В мужской эстафете наш дуэт в составе Владислава Нестерова и Максима Марука стал серебряным призером, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Максим Марук, серебряный призер чемпионата мира по современному пятиборью:
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«Всё прекрасно, всё чудесно». На юниорском ЧМ по пятиборью белорусы заняли второе место в мужской эстафете
Новости Беларуси. В египетской Александрии продолжается юниорский чемпионат мира по современному пятиборью. В мужской эстафете наш дуэт в составе Владислава...
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